نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية خصم من 20 ل 60% من 15 ديسمبر وحتي 25 ديسمبر في المقال التالي
عروض بنده في السعودية، هايبر بنده أحد أهم المولات التجارية الموجودة بالمملكة العربية السعودية ويف له العديد من الأشخاص وذلك لما يوجد به من مميزات حيث انه يحتوي على جميع المنتجات التي يحتاج اليها المنزل ويقوم بتقديم العروض على كافة المنتجات الموجودة به، وهناك عروض وخصومات بشكل أسبوعي واخرى في المناسبات والأعياد، وإليكم خلال هذا المقال أفضل العروض التي يقدمها هايبر بنده السعودية خلال شهر ديسمبر الحالي.
عروض بنده الأسبوعية تخفيضات تصل ل 60% على كل هذه المنتجات تسوق الآن
عروض بنده السعودية
خصومات بنده السعودية من الشركات التي تقدم العديد من العروض بشكل مستمر، وذلك علي جميع المنتجات الموجودة بها وبشكل أسبوعي تقوم الشركة بتقديم بعض العروض التي يفضلها الكثير من الأشخاص.
حيث أنها عروض مميزة للغاية على جميع المنتجات الموجودة بها، كما تقوم بتقديم العديد من الخصومات على كافة المستلزمات المنزلية.
تخفيضات بنده الأسبوعية
تنزيلات بنده السعودية مجموعة من العروض المميزة كل اسبوع، عروض هذا الاسبوع تتمثل فيما يأتي:
- خصومات بنده سعر الجبنة الكيري مربع الشكل داخل العرض فقط 10.95 ريال سعودي وذلك للعلبة 10 قطع.
- تخفيضات بنده علبة مايونيز قودي وزت 946 مل سعرها داخل العرض 10.95 ريال سعودي.
- علبة كريمة البندق والكاكاو بلغ سعرها داخل العرض 15.95 ريال سعودي + علبة هدية.
- علبة أكياس شاي ربيع المذاق الأصلي بها 30 كيس يبلغ سعرها داخل العرض 23.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلوا ن التفاح الاحمر الايطالي داخل العرض فقط 5.50 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من الجبن الكريمي البنغازي فقط 12.95 ريال سعودي.
- سعر الكليو الريبان المزرعة داخل العرض يساوي 29.95 ريال سعودي.
- كرتونة دجاج ساديا بها 10 قطع وزن 800 جرام يبلغ سعرها داخل العرض 98.95 ريال سعودي.
- سعر الجبنة الموتزاريلا داخل العرض 19.95 ريال سعودي وذلك للقطعة 500 جرام.
- علبة عسل الغابة السوداء لانجنيز فقط 129.95 ريال سعودي وزنها 1000 جرام.
- علبة كبسولات قهوة دافيدوف وزن 165 جرام فقط 21.50 ريال سعودي.
- 3 علب من لحم التونة الخفيف بالزيت النباتي بسعر 9.95 ريال سعودي.
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