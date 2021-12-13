شوف عروض بنده panda offers أقوى التخفيضات خلال شهر ديسمبر تصل ل 45%

هايبر بنده يعد من الأسواق الكبيرة وأشهرها بالمملكة العربية السعودية، كما أن السوق يعمل على تقديم العديد من الخدمات لدى كافة الزبائن بالمملكة العربية السعودية التي قد تم وصولها إلى حوالي مائة وست مليون عميل يتم تواجدهم سواء في جمهورية مصر العربية أو بالمملكة العربية السعودية، كما أن سوق بنده يعتبر من إحدى القطاعات الهامة والضرورية المتخصصة بقطاع التجزئة، وكذلك فإن السوق قد يشمل على السجل الكبير الذي يعود لعام 1978.

عروض بنده المملكة العربية السعودية

يكون سوق بنده من الأسواق التي تقوم ببيع كافة المستلزمات والمنتجات المتخصصة بالغذاء، كما يتم تواجد أيضًا الكثير من المستحضرات الأخرى وذلك لكي تتواجد في كل أرجاء المملكة العربية السعودية.

حيث أن سوق بنده يقوم بمنح هذه المستلزمات التي تتضمن على الجودة الرائعة والكبيرة لكي تكون بأسعار متناسبة مع كل الأشخاص المتواجدين بالمملكة والمقيمين بها أيضًا.

كما أن شركة بنده تعتبر من الشركات التي حصلت على العديد من الجوائز ومن ضمنها، جائزة أفضل وأحسن علامة من ضمن العلامات التجارية التي يتم تواجدها في آسيا سنة 2011.

عروض بنده المملكة العربية السعودية

خصومات بنده معجون الأسنان من النوع أس أو أس مقدار 75 مل يكون بسعر 19.95 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده معجون الأسنان الحساسة من النوع بلانكس مقدار 75 مل يكون بسعر 29.95 بدلًا من 49.25 ريال سعودي.

غسول الفم من النوع إكسترا فريش بارودونتكس مقدار 500 مل تكون بسعر 19.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.

معجون الأسنان جل للتنظيف العميق من النوع سنسوداين مقدار 75 مل يكون سعره 20.50 بدلًا من 29.25 ريال سعودي.

عدد اثنان قطع من طقم الكاسات من النوع كوسيم مقدار ست قطع يكون بسعر 25 بدلًا من 38 ريال سعودي.

تخفيضات بنده