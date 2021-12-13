- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده panda offers أقوى التخفيضات خلال شهر ديسمبر تصل ل 45% في المقال التالي
هايبر بنده يعد من الأسواق الكبيرة وأشهرها بالمملكة العربية السعودية، كما أن السوق يعمل على تقديم العديد من الخدمات لدى كافة الزبائن بالمملكة العربية السعودية التي قد تم وصولها إلى حوالي مائة وست مليون عميل يتم تواجدهم سواء في جمهورية مصر العربية أو بالمملكة العربية السعودية، كما أن سوق بنده يعتبر من إحدى القطاعات الهامة والضرورية المتخصصة بقطاع التجزئة، وكذلك فإن السوق قد يشمل على السجل الكبير الذي يعود لعام 1978.
عروض بنده المملكة العربية السعودية
يكون سوق بنده من الأسواق التي تقوم ببيع كافة المستلزمات والمنتجات المتخصصة بالغذاء، كما يتم تواجد أيضًا الكثير من المستحضرات الأخرى وذلك لكي تتواجد في كل أرجاء المملكة العربية السعودية.
حيث أن سوق بنده يقوم بمنح هذه المستلزمات التي تتضمن على الجودة الرائعة والكبيرة لكي تكون بأسعار متناسبة مع كل الأشخاص المتواجدين بالمملكة والمقيمين بها أيضًا.
كما أن شركة بنده تعتبر من الشركات التي حصلت على العديد من الجوائز ومن ضمنها، جائزة أفضل وأحسن علامة من ضمن العلامات التجارية التي يتم تواجدها في آسيا سنة 2011.
عروض بنده المملكة العربية السعودية
- خصومات بنده معجون الأسنان من النوع أس أو أس مقدار 75 مل يكون بسعر 19.95 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده معجون الأسنان الحساسة من النوع بلانكس مقدار 75 مل يكون بسعر 29.95 بدلًا من 49.25 ريال سعودي.
- غسول الفم من النوع إكسترا فريش بارودونتكس مقدار 500 مل تكون بسعر 19.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
- معجون الأسنان جل للتنظيف العميق من النوع سنسوداين مقدار 75 مل يكون سعره 20.50 بدلًا من 29.25 ريال سعودي.
- عدد اثنان قطع من طقم الكاسات من النوع كوسيم مقدار ست قطع يكون بسعر 25 بدلًا من 38 ريال سعودي.
تخفيضات بنده
- عروض بنده اليوم طقم أكواب صغير للقهوة من النوع باسباتشي عدد أربعة قطع مقدار اثنان قطع يكون بسعر 30 بدلًا من 54 ريال سعودي.
- الترمس المصنوع من الستانلس ستيل من النوع شاها مقدار واحد لتر عدد اثنان قطعة يكون بسعر 100 بدلًا من 174 ريال سعودي.
- 2 + 1 من الطحين الفاخر من النوع أرض البركة مقدار كيلو جرام يكون بسعر 7.90 بدلًا من 11.85 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده panda offers أقوى التخفيضات خلال شهر ديسمبر تصل ل 45% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.