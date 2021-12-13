نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العرض المنتظر من لولو هايبر ماركت وخصم خيالي على الهواتف والالكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة العرض المنتظر من لولو هايبر ماركت وخصم خيالي على الهواتف الذكية والشاشات والالكترونيات، توفرت بداية من اليوم عروض جديدة لا تفوتك على الأجهزة الالكترونية والجوالات وشاشات التليفزيون، وذلك ضمن تخفيضات الجمعة البيضاء في هايبر لولو بجميع الفروع في السعودية. ونبدأ عروض اليوم بجهاز تابلت ايكون واي فاي حجم الشاشة 10.1 بوصة ذاكرة 32 جيجا بايت، وتوفر هذا الجهاز بسعر 449 ريال بدلا من 599 ريال بخصم يصل إلى 25%. كما توفر تابلت لينوفو TB-X505X بمعالج Qualcomm Snapdragon 429 QC، ويأتي بذاكرة 32 جيجا وشاشة 10.1 بوصة وسعره 599 ريال بدلا من 699 ريال بخصم 15% ضمن عروض هايبر لولو.

هايبر لولو عروض الجمعة البيضاء

وتوفر ضمن عروض نهاية العام من لولو هايبر ماركت تاب سامسونج جالاكسي A7، حجم الشاشة 10.4 بوصة وسعة الذاكرة 32 جيجا، يتوفر باللون الرمادي والفضي بسعر 999 ريال بدلا من 1099 ريال بخصم 10%. وتوفر لابتوب لينوفو ايديا باد 3 بشاشة 14 فل اتش دي، 4 جيجا رام الجيل العاشر انتل كور اي 3، 1TB HDD, Intel UHD Graphics، وبلغ سعره 1749 ريال بدلا من 1949 ريال بخصم 11%. وتوفر كذلك ضمن عروض هايبر لولو على الالكترونيات نوت بوك اسوس 4 جيجا رام انتل كور اي 3، انتل يو اتش دي جرافيكس، بحجم شاشة 15.6 اتش دي وإضاءة ذاتية ال اي دي، وبلغ سعره ضمن تخفيضات هايبر lulu حوالي 1999 ريال بدلا من 2149 ريال.

تخفيضات هايبر لولو على الجوالات

ونتحول إلى أحدث تخفيضات lulu السعودية على الهواتف الذكية، حيث توفر جوال شاومي XIAOMI MI 11 Lite بتقنية 5G وسعة داخلية 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 5 جيجا رام وبطارية سعتها 4250 مللي أمبير،يتوفر الهاتف باللون اللبني واللون الأزرق بسعر 1199 ريال بدلا من 1499 ريال بخصم 20%. كما توفر جوال شاومي Xiaomi Redmi Note10S بتقنية 4G وسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا رام وبطارية 5000 مللي أمبير، يتوفرالهاتف باللون الرمادي بسعر 799 ريال بدلا من 949 ريال بخصم 16%. كما تضمنت عروض الهواتف الذكية من هايبر لولو جوال لينوفو Lnv Mobile K14 سعة 32 جيجا بايت بسعر 379 ريال بدلا من 449 ريال بخصم 16%.

عروض lulu السعودية على الشاشات

أما بالنسبة لعروض لولو هايبر ماركت على شاشات التليفزيون لهذا الأسبوع، فقد توفرت شاشة LG UHD 4K مقاس 65 بوصة جديد 2021، شاشة سينمائية مع خاصية SMART بسعر 3549 ريال بدلا من 6699 ريال بخصم 48%. كما توفرت شاشة سمارت LG UHD 4K مقاس 55 بوصة جديد 2021، وبلغ سعرها 2949 ريال بدلا من 5899 ريال بخصم يتجاوز 50%، وشاشة سمارت LG UHD 4K مقاس 65 بوصة بسعر 3699 ريال بدلا من 7399 ريال بخصم 50%. وتوفرت كذلك شاشة سمارت LG NANOCELL مقاس 55 بوصة بجودة 4K مع تخفيض مميز 60%، حيث بلغ سعرها 3899 ريال بدلا من 9499 ريال ضمن عروض هايبر لولو على الشاشات.