شوف أقوى عروض لولو هايبر عروض ال10 وال15 وال20 ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمنزلية عروض تحطيم الأسعار لا تفوتها LULU

عروض لولو هايبر المذهلة تقدم مازالت تقدم أقوى عروض تحطيم الأسعار الجديدة عروض مجنونة. تعودنا من لولو هايبر دائماً على تقديم كل ما هو جديد ومنافسة أقوى المتاجر الموجودة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بأسعار لن تخطر على بالك. في هذا المقال نقدم لكم عروض ال 10 ريال وال15 ريال وال20 ريال وكذلك 30ى ريال على مختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية والكهربائية لا تفوتها.

أقوى عروض لولو هايبر المجنونة على الأجهزة الإلكترونية أسعار جبارة

نقدم لكم من خلال متاجر وفروع لولو هايبر ماركت العروض والأسعار التي يبحث عنها جميع المتسوقين بأسعار ال10 وال15 وال 20 ريال على الأجهزة الإلكترونية.

خصم 16 ريال على سانديسك محرك أقراص مزدوج، بسعة 32 جيجا بايت، للحبة بسعر 30 ريال بدلاً من 46 ريال سعودي.

خصم 10 ريال على سانديسك الترا بطاقة الذاكرة مساحتها 64 جيجا بايت، سعر الحبة 25 ريال بدلاً من 35 ريال سعودي.

احصل على خصم 10 ريال على دات عصا سيلفي مع ريموت، بسعر 20 ريال بدلاً من 30 ريال سعودي.

تراندز حامل موبايل مرن، بسعر 25 ريال سعودي.

دات حامل جوال على سطح المكتب، بسعر 20 ريال بدلاً من 29 ريال ووفر 9 ريال. كما يتوفر باللون الأبيض والأسود.

خصم 19 ريال على ماوس لاسلكي من فيليبس، بسعر 30 ريال بدلاً من 49 ريال سعودي.

اشتري دات مخزن الطاقة 2000 مللي أمبير، بسعر 20 ريال بدلاً من 29 ريال سعودي.

تخفيضات لولو هايبر المجنونة على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية

اشري الخلاط اليدوي من أيكون، بسعر 30 ريال بدلاً من 76 ريال سعودي، ووفر 46 ريال.

خصم 35 ريال على صانعة السندوتشات أو محضرة الدونات، بسعر 30 ريال بدلاً من 65 ريال سعودي.

خصم 34 ريال على سوار يد ذكي متنوع ماركة يونيفرسال الرائع باللون الأسود، بسعر 25 ريال بدلاً من 59 ريال سعودي.

احصل على سماعة رأسية متنوعة من يونيفرسال، بسعر 15 ريال بدلاً من 32 ريال سعودي.

خصم 14 ريال على مروحة صغيرة قابلة للشحن متنوعة من يونيفرسال، بسعر 25 ريال بدلاً من 39 ريال سعودي.

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