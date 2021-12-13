- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض لولو هايبر عروض ال10 وال15 وال20 ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمنزلية عروض تحطيم الأسعار لا تفوتها LULU في المقال التالي
عروض لولو هايبر المذهلة تقدم مازالت تقدم أقوى عروض تحطيم الأسعار الجديدة عروض مجنونة. تعودنا من لولو هايبر دائماً على تقديم كل ما هو جديد ومنافسة أقوى المتاجر الموجودة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بأسعار لن تخطر على بالك. في هذا المقال نقدم لكم عروض ال 10 ريال وال15 ريال وال20 ريال وكذلك 30ى ريال على مختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية والكهربائية لا تفوتها.
أقوى عروض لولو هايبر المجنونة على الأجهزة الإلكترونية أسعار جبارة
نقدم لكم من خلال متاجر وفروع لولو هايبر ماركت العروض والأسعار التي يبحث عنها جميع المتسوقين بأسعار ال10 وال15 وال 20 ريال على الأجهزة الإلكترونية.
- خصم 16 ريال على سانديسك محرك أقراص مزدوج، بسعة 32 جيجا بايت، للحبة بسعر 30 ريال بدلاً من 46 ريال سعودي.
- خصم 10 ريال على سانديسك الترا بطاقة الذاكرة مساحتها 64 جيجا بايت، سعر الحبة 25 ريال بدلاً من 35 ريال سعودي.
- احصل على خصم 10 ريال على دات عصا سيلفي مع ريموت، بسعر 20 ريال بدلاً من 30 ريال سعودي.
- تراندز حامل موبايل مرن، بسعر 25 ريال سعودي.
- دات حامل جوال على سطح المكتب، بسعر 20 ريال بدلاً من 29 ريال ووفر 9 ريال. كما يتوفر باللون الأبيض والأسود.
- خصم 19 ريال على ماوس لاسلكي من فيليبس، بسعر 30 ريال بدلاً من 49 ريال سعودي.
- اشتري دات مخزن الطاقة 2000 مللي أمبير، بسعر 20 ريال بدلاً من 29 ريال سعودي.
تخفيضات لولو هايبر المجنونة على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية
- اشري الخلاط اليدوي من أيكون، بسعر 30 ريال بدلاً من 76 ريال سعودي، ووفر 46 ريال.
- خصم 35 ريال على صانعة السندوتشات أو محضرة الدونات، بسعر 30 ريال بدلاً من 65 ريال سعودي.
- خصم 34 ريال على سوار يد ذكي متنوع ماركة يونيفرسال الرائع باللون الأسود، بسعر 25 ريال بدلاً من 59 ريال سعودي.
- احصل على سماعة رأسية متنوعة من يونيفرسال، بسعر 15 ريال بدلاً من 32 ريال سعودي.
- خصم 14 ريال على مروحة صغيرة قابلة للشحن متنوعة من يونيفرسال، بسعر 25 ريال بدلاً من 39 ريال سعودي.
LULU Hyper Offers على الأجهزة المنزلية
- احصل على المنتج التايلاندي زيبرا قدر صلصلة ستانلس ستيل بمقاس 16/18 سم، بسعر 20 ريال.
- احصل على وام أواني خبز غير لاصقة بأشكال مختلفة ورائعة، سعر الحبة الواحدة 10 ريال سعودي. كما أن المنتج نوعه أمريكي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض لولو هايبر عروض ال10 وال15 وال20 ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمنزلية عروض تحطيم الأسعار لا تفوتها LULU على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.