نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مبتكرة لتوفير الوقت والجهد أثناء غسيل الأطباق جربيها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة حيل لتوفير وقت غسيل الاطباق مهمة غسل الصحون وأدوات المطبخ مهمة مملة لبعض الأمهات وفي هذا المقال سنراجع بعض الأسرار لنسمح لك ولعائلتك بإتمام هذه المهمة بسهولة وكفاءة وسرعة وفعالية من حيث التكلفة.

حيل لتوفير وقت غسيل الاطباق

1. رف الخضار: ضع ورقة خبز أسفل رف الأطباق واجمع الماء عند تجفيف الأطباق ثم حافظ على نظافتها وهذا أفضل من استخدام منشفة المطبخ.

2. استخدم الماء الساخن: يساعد الماء الساخن على التنظيف بسرعة كما أن غسل الزجاج والأواني الفضية بالماء الساخن يساعد على التجفيف بسرعة دون ترك آثار قطرات الماء.

3. اغسل الأطباق والأواني بالترتيب: ترتيب غسل الأطباق هو: الكريستال والزجاج والألواح الزجاجية الشفافة والأطباق الأخرى والألواح المسطحة وأدوات المائدة وأطباق الطعام الدهنية ثم الأواني والمقالي.

4. متى تستخدم الماء البارد؟ لإزالة الآثار من أدوات المنتجات الملونة يرجى غسلها بالماء البارد لأن الماء الساخن سيجعلها لزجة ولزجة.

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