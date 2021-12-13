طريقة مبتكرة لتوفير الوقت والجهد أثناء غسيل الأطباق جربيها الآن

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عمر شويل - جدة حيل لتوفير وقت غسيل الاطباق مهمة غسل الصحون وأدوات المطبخ مهمة مملة لبعض الأمهات وفي هذا المقال سنراجع بعض الأسرار لنسمح لك ولعائلتك بإتمام هذه المهمة بسهولة وكفاءة وسرعة وفعالية من حيث التكلفة.
حيل لتوفير وقت غسيل الاطباق
1. رف الخضار: ضع ورقة خبز أسفل رف الأطباق واجمع الماء عند تجفيف الأطباق ثم حافظ على نظافتها وهذا أفضل من استخدام منشفة المطبخ.
2. استخدم الماء الساخن: يساعد الماء الساخن على التنظيف بسرعة كما أن غسل الزجاج والأواني الفضية بالماء الساخن يساعد على التجفيف بسرعة دون ترك آثار قطرات الماء.
3. اغسل الأطباق والأواني بالترتيب: ترتيب غسل الأطباق هو: الكريستال والزجاج والألواح الزجاجية الشفافة والأطباق الأخرى والألواح المسطحة وأدوات المائدة وأطباق الطعام الدهنية ثم الأواني والمقالي.
4. متى تستخدم الماء البارد؟ لإزالة الآثار من أدوات المنتجات الملونة يرجى غسلها بالماء البارد لأن الماء الساخن سيجعلها لزجة ولزجة.
حيل أخري المطبخ
- مادة كاشطة طبيعية اغسلي القدور والمقالي فور الطهي لتسهيل التنظيف واستخدمي إسفنجة جافة لتتخلص بسرعة من الدهون الموجودة في الأواني بالملح.
- نظف أواني الطهي شديدة الاتساخ املأ القدر المتسخ بالماء بربع كوب من صودا الخبز واتركه حتى يغلي ثم ارفعه عن النار واترك الخليط ينقع لمدة ساعة ثم نظفه بسهولة.
- تنظيف أدوات المائدة المحترقة أضف ملعقتين إلى ثلاث ملاعق صغيرة من الماء البارد مع الملح إلى القدر المحترق واغليه ببطء وستجد أن علامات احتراق الطعام في القدر تختفي.
- جفف الأواني الفضية باليد بعد الغسيل نقوم بتجفيف الأواني الفضية بمنشفة جافة (قطعة قماش) لإبقائها لامعة وأنيقة.
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