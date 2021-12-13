4 طرق للتخلص من كل السموم بالجسم

نصائح للتخلص من السموم الاستهلاك المفرط للأطعمة المقلية والمعجنات يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل السمنة ومخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية من الحكمة وضع خطة لإزالة السموم من خلال التركيز على تنظيف الجسم من الداخل وزيادة تناول الألياف والفواكه والخضروات الورقية الخضراء إنها استراتيجية تم اختبارها للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ما عليك سوى اتباع هذه النصائح البسيطة لبدء رحلة التخلص من السموم.

نصائح للتخلص من السموم

عادات الأكل: أول شيء في أي خطة هو الاعتدال اتبع نظامًا غذائيًا معتدلًا ولكن زد من تناولك للفواكه الطازجة والخضروات ذات الأوراق الخضراء يضمنون حصولك على ما يكفي من الألياف وتناول الكثير من الأطعمة الغنية بفيتامين سي تحافظ الأطعمة المخمرة والحبوب الكاملة على الانتفاخ وعسر الهضم والفواكه مثل البابايا والأناناس والتفاح لها خصائص جيدة لإزالة السموم ويوفر التوت الكثير من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة. المشروبات: حافظ على رطوبتك طوال الوقت اشرب الكثير من الماء وكذلك السوائل مثل ماء جوز الهند واللبن وعصير البرتقال. التمرين:يجب أن تكون التمارين جزءًا مهمًا من أي خطة للتخلص من السموم. يساعد على الهضم ويحافظ على الوظائف المتعلقة بالهضم جرب اليوجا في الصباح والمساء يمكنك أيضًا المشي لتخفيف التوتر وتنظيم التمثيل الغذائي. نوم جيد: يمكن أن يساعدك المشي على الاسترخاء والحصول على هضم جيد والحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً النوم الجيد يسمح للدماغ بطرد السموم والتعافي من مشاكل النهار لذلك تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم (8 ساعات) كل ليلة.

التخلص من السموم بالأعشاب

بالنسبة للأعشاب يمكنك شرب الكمون والريحان ستوفر لك هذه العناصر الغذائية المهمة للتأكد من أنك لا تعاني من اضطرابات في المعدة.