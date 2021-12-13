شوف عروض وخصومات 70% في ساكو بالسعودية اليوم

عروض وخصومات ساكو حتى 70%، تعتبر ساكو واحدة من أكبر المتاجر الإلكترونية التي تخصصت في بيع أثاث المنزل بالإضافة إلى الإلكترونيات مع توفير عروض وخصومات تصل نسبتها لأكثر من 50%، فتعمل ساكو على مدار اليوم من أجل خدمة عملائها وتقديم إليكم كل ما يحتاجون من منتجات وأغراض وتتبعوا معنا في المقال التالي أقوى العروض والتخفيضات المتوفرة من ساكو.

عروض وخصومات ساكو في السعودية اليوم:

يحتوي كتالوج ساكو على أنواع مختلفة من الجوالات والسماعات وأجهزة الشحن بالإضافة لجميع المستلزمات الإلكترونية فمن بين أجهزة الهواتف التي يوفرها إليكم ساكو هاتف محمول من ماركة آبل أيفون مع سامسونج وهواوي وشاومي وغيرهم الكثير من الأنواع الأخرى وإليكم في المقال التالي أقوى العروض المتوفرة من ساكو على الأجهزة:

يشل العرض على هاتف أيفون 12 مع سعة تخزينية تصل إلى 64 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

هاتف أيفون 12 مع سعة تخزينية داخلية بماسحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

يشمل العرض أيضًا قرص صلب محمول بسعة 1 تيرا بايت متوفر باللون الأسود ومتوفر خدمة التوصيل المنزل أو الشراء من المتجر.

ساعة ذكية هواوي جي تي 2 ديانا متوفرة باللون الأسود متاح الحصول عليها إما بالتوصيل المنزلي أو الاستلام من المتجر مباشرةً.

يشمل العرض أيضًا على جهاز شحن بنك طاقة بسعة 20000 أمبير متوفر باللون الأسود ويمك الحصول عليه عبر التوصيل المنزل أو استلامه من المتجر مباشرةً.

خصومات ساكو على الأجهزة الكهربائية:

يشمل العرض على موقد ذات تصميم حجري 1800/900 واط مع 220/240 فولت.

موقد بمقاس 44 بوصة مربع مع ستة مقاعد مصنوعة من الفسيفساء.

دفاية تحمل بالحطب وصالحة للحدائق.

مدفأة خاصة بالحدائق لديها قاعدة على شكل مربع مصنوع من الخيرزان.

مدفأة خاصة بالحديثة مع عجلات متوفرة باللون البرونزي.

دفاية حطب خاصة بالحدائق.

دفاية غاز تصلح للحدائق والمطاعم.

موقع بمقاس أربعين بوصة مع طاولة مستديرة.

موقع بمقاس 44 بوصة.

موقع نار مع ديكو حجز بمقاس 34 بوصة.

موقد نار نحاسي بمقاس أربعين بوصة.

دفاية حطب للحدائق بالإضافة إلى حقيبة حمل.

دفاية مع قاعدة حجرية مع شبكة بمقاس 35 بوصة.

أجدد عروض ساكو بالسعودية على الهواتف المحمولة:

يقدم معرض ساكو في كل الفروع بالمملكة العربية السعودية عرض خاص على هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 متوفر باللون الأخضر الجيل الخامس مع ذاكرة بسعة 256 جيجا بايت.

هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا متوفر باللون البرونزي من الجيل الخامس مع ذاكرة تخزينية بسعة 256 جيجا بايت.