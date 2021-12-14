نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو على مستلزمات المنزل بتخفيضات ساكو السعودية لشهر ديسمبر saco في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية لا تنتهي، فتقدم لكم نشرة عروض مستلزمات المنزل المليئة بالأجهزة الكهربائية والمنزلية التي لا غنى عنها، مع مراعاة تقديم مختلف الأنواع والماركات من الجهاز الواحد، بحيث يتميز كل نوع بمميزات إضافية عن الأنواع الأخرى، هذا بالإضافة إلى التوفير الهائل الذي ستتمتعون به عند التسوق من متجر ساكو، مع امكانية شراء المنتجات بتخفيضات كبرى من ساكو اون لاين استمرارًا حتى يوم 8 يناير 2022.

عروض ساكو على مستلزمات المنزل

شراء القلاية الهوائية من ساكو أرخص، فيوجد خصم لأكثر من 50% على قلاية فيليبس الكهربائية، ذات تحكم رقمي، وتتسع حتى 1.4 كجم من الأطعمة، وتعمل بقوة 2200 واط، كذلك الأمر بالنسبة إلى عصارة كوفينغز ساكو مع تقنية العصر البطىء، مع إمكانية تحضير أنواع عديدة من العصائر الطبيعية والسموثي، وكذلك المثلجات بأنواعها، وبالنسبة إلى محضرة الطعام من فيليبس فتتوافر في ساكو السعودية بإمكانية أداء عدد كبير من الوظائف يصل إلى 30 وظيفة، ونأتي إلى شواية بلاك اند ديكر بقوة 2000 واط، وتتميز بكونها غير قابلة للإلتصاق.

قلاية فيليبس بسعر 729 ريال سعودي بدلًا من 1620 ريال سعودي.

عصارة كوفينغز ساكو بسعر 1599 ريال سعودي بدلًا من 1979 ريال سعودي.

محضرة طعام فيليبس بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 605 ريال سعودي.

شواية غير قابلة للإلتصاق بسعر 349 ريال سعودي بدلًا من 399.75 ريال سعودي.

مكانس كهربائية ساكو

يُمكنك جعل مهمة تنظيف المنزل أسهل عند استخدامك للمكانس الكهربائية، فلا داعي للقلق بشأن الأتربة التي تتراكم على الأشياء في المنزل بمجرد الانتهاء من التنظيف، ففي غضون بضعة دقائق ستنظفين المنزل بالمكنسة، وخاصةً وأن هناك أنواع عديدة من المكانس، فيوجد مكنسة تنظف بالبخار، ومكنسة يدوية وأنواع أخرى من مكانس ساكو، ومكانس مخصصة للأرضيات، بحيث تنظف جميع أنواع الأرضيات سواء كانت خشب، بلاط، رخام، وإليكم الأسعار في ساكو.

مكنسة كهربائية من بلاك اند ديكر بسعر 159 ريال سعودي بدلًا من 219.75 ريال سعودي.

مكنسة فيليبس بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 499.75 ريال سعودي.

ساكو السعودية

يمكنكم اقتناء الأجهزة المنزلية التي تحتاجونها في منزلكم بأقل تكلفة عند التسوق من عروض ساكو السعودية بتخفيضات الشتاء.

مكواة بخارية بلاك اند ديكر 1200 واط، بسعر 159 ريال سعودي بدلاً من 199.75 ريال سعودي.

مكواة كبس بخارية 1880 واط مع حامل، بسعر 1049 ريال سعودي بدلاً من 1399 ريال سعودي.

مكواة بخار عامودية بسعر 569 ريال سعودي بدلاً من 645.25 ريال سعودي.

ساكو عروض

ساكو السعودية تقدم لكم ماكينة تحضير القهوة لمذاق أفضل في وقت أقل، وتأتي صانعة القهوة من هوميكس مع امكانية تحضير القهوة بجميع أنواع الكبسولات، وبالنسبة إلى ماكينة تحضير القهوة من بلاك اند ديكر فإنها تأتي مزودة بشاشة LCD، ويوجد نوع منها يمكن باستخدامه تحضير حتى 12 كوب من القهوة في المرة الواحدة، مما يجعلها عملية أكثر.