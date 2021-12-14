نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم يصل إلى 80% على العطور ضمن عروض نون الإسبوعية تخفيضات نهاية العام في المقال التالي
عمر شويل - جدة خصم يصل إلى 80% على العطور ضمن عروض نون الإسبوعية تخفيضات نهاية العام، يتوفر نِيّة مسك هاواي للرجال حجم 100 مل بسعر 49 ريال بدلاً من 98 ريال خصم 50%، يتوفر غوتشي عطر جيلتي أبسولوت حجم 90 مل بسعر 420 ريال بدلاً من 515 ريال خصم 18%، يتوفر دافيدوف كول ووتر للرجال حجم 125 مل بسعر 85 ريال بدلاً من 410 ريال خصم 79%،خصم يصل إلى 80% على العطور ضمن عروض نون الإسبوعية تخفيضات نهاية العام.
خصم يصل إلى 80% على العطور
يتوفر دولتشي آند غابانا عطر ذا ون للرجال حجم 150 مل بسعر 333 ريال بدلاً من 622 ريال خصم 46%، يتوفر روبرتو كافالي عطر أومو حجم 100 مل بسعر 139 ريال بدلاً من 169 ريال خصم 17%، كما يتوفر ضمن عروض نون على العطور جس عطر أوم حجم 100 مل بسعر 77 ريال بدلاً من 99 ريال خصم 22%، يتوفر كالفن كلاين عطر انتنس ايفوريا للرجال حجم 100 مل بسعر 120 ريال بدلاً من 467 ريال خصم 74%.
عروض نون الإسبوعية
يتوفر لاكوست عطر L.12.12 بلانك بيور للرجال حجم 100 مل بسعر 118 ريال بدلاً من 219 ريال خصم 46%، يتوفر فيرزاتشي عطر ايروس الرجال حجم 100 مل بسعر 223 ريال بدلاً من 357 ريال خصم 37%، كما يتوفر ضمن عروض نون على العطور مونت بلانك عطر إكسبلورر حجم 100 مل بسعر 183 ريال بدلاً من 357 ريال خصم 48%، يتوفر نِيّة عود ليذر بريف حجم 100 مل بسعر 99 ريال بدلاً من 190 ريال خصم 47%، يتوفر مونت بلانك عطر إمبليم للرجال حجم 100 مل بسعر 137 ريال بدلاً من 363 ريال خصم 62%.
تخفيضات نهاية العام من نون
يتوفر كالفن كلاين عطر يوفوريا للرجال حجم 100 مل بسعر 112 ريال بدلاً من 446 ريال خصم 74%، يتوفر جاكوار عطر جاغوار للرجال حجم 100 مل بسعر 79 ريال بدلاً من 179 ريال خصم 55%، يتوفر هيرميس ماء عطر تير ديرميس حجم 100 مل بسعر 249 ريال بدلاً من 474 ريال خصم 47%، يتوفر شانيل عطر بلو دي شانيل للرجال حجم 100 مل بسعر 514 ريال بدلاً من 930 ريال خصم 44%، يتوفر فيرزاتشي عطر ديلان بلو للرجال حجم 100 مل بسعر 198 ريال بدلاً من 425 ريال خصم 53%، هذا وقد قدمنا لكم خصم يصل إلى 80% على العطور ضمن عروض نون الإسبوعية تخفيضات نهاية العام.
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