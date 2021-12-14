شوف “مفاجآت” أحدث عروض اكسترا الأسبوعية شهر ديسمبر 2021 بخصومات جبارة جداً Extra Offers

نقدم لكم أحدث عروض اكسترا الأسبوعية، حيث أن عروض اكسترا تعرف بأنها واحدة من أقوى العروض التي تخص شركات اكسترا، وعروض اكسترا لا تشمل هذا الأسبوع مثلًا فقط، بل تكون طوال عام وكل أسبوع، وتتميز بأنها توفر جميع الاحتياجات التي يريدها الفرد، وهذا من أجل الترفيه والمساعدة في تكملة يومه بسعادة وأمان، وعروض اكسترا داخل المملكة العربية السعودية جعلت الكثير من الأشخاص يقبلون للشراء، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد تابع هذا المقال.

أحدث عروض اكسترا الأسبوعية

تعمل عروض اكسترا داخل المملكة العربية السعودية على توفير كل احتياجات اليد والمنزل، بأسعار تناسب جميع فئات الشعب، وتحمل الكثير من معاني التخفيضات على المنتجات، وهو شيء يدعو للانبهار والنجاح الدائم، وفيما يلي أمثلة على بعض التخفيضات:

غسالة التعبئة العلوية من نوع توشيبا باللون الأبيض أو الأسود حجم 15 كيلو جرام يكون سعرها 2199 بدلًا من 3299 ريال سعودي.

مكيف شباك من نوع ميديا أوليمبوس 18000 وحدة يكون باردًا فقط بسعر 1099 بدلًا من 1699 ريال سعودي.

ثلاجة باب بجانب باب من النوع هاير حجم 17.8 قدم باللون الرمادي 504 لتر يكون سعرها 2699 بدلًا من 4799 ريال سعودي.

موقد من النوع لاجيرمانيا مع الفرن وشواية غاز بمقاس 60*90سم سعره يكون 2699 بدلًا من 3899 ريال سعودي.

سعر غسالة الصحون من النوع ميديا مع سبعة برامج 12 مكان للتخزين باللون الفضي يكون 1329 بدلًا من 1669 ريال سعودي.

شركة اكسترا

تمتاز شركة اكسترا أنها تملك العديد من المنتجات والأجهزة التي تكون رائدة حول العالم، وهي شركات أفضل منتجات الأجهزة الإلكترونية حول العالم سواء كانت تلك المنتجات منتجات أجهزة منزلية كهربائية أو منتجات هاتف ذكي أو كمبيوتر محمول، وهذه المنتجات، وهذا الإنتاج يكون على أمل توفير الراحة للعميل، ومن أجل راحة العميل تعمل شركة إكسترا على تقديم عروض إكسترا أسبوعيًا، حتي تتوفر جميع الخدمات والأشياء التي يحتاجها المواطن من أجل الاستمرار في عمله.

إن كنت ترغب في جراب لهاتفك المحمول، وهو شيء ضروري لحماية الهاتف من الصدمات، وإعطاءه شكلًا رائعًا، ولا تعرف ماذا تفعل؟ لا تفكر كثيرًا شركة اكسترا تمتلك الحل، وإن كنتِ تبحثين عن غسالة ولا تعرفين أين تذهبين؟ لا تفكري كثيرًا شركة اكسترا هي الحل المثالي، ولا تخافي من الأسعار وهذا من أجل أن عروض اكسترا دائمًا تحطم الأسعار، وبسبب هذا هي دائمًا واحدة من أكبر الشركات داخل المملكة العربية السعودية، ودائمًا تحتوي على الكثير من العملاء.