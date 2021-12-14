نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا أقوى التخفيضات على الجوالات ومستلزمات المنزل extra offers في المقال التالي
يقدم موقع اكسترا عروض اكسترا المذهلة خلال هذه الفترة من العام بتخفيضات كبيرة على الهواتف الذكية والتجهيزات المنزلية. وتتنوع المنتجات والسلع المعروضة عبر الموقع الإلكتروني لجميع الراغبين في التسوق عبر الإنترنت. كما توجد عروض خاصة ورائعة داخل المعارض أيضا. ويوجد الكثير من الماركات العالمية والعلامات التجارية الشهيرة مثل جوالات أيفون باصداراتها المختلفة ومنتجات شركة سامسونج من الهواتف والأجهزة المنزلية. فضلا عن منتجات شركة هواوي وجيباس وغيرهم.
عروض اكسترا
- يعرض الموقع قلاية فيليبس بدون زيت مع نسبة خصم 23.37% للحصول على أكلات مقلية صحية حيث تقل نسبة الدهون في البطاطس المقلية باستخدام الجهاز إلى 90%. القلاية مزودة بتقنية rapid air لتسوية الطعام بطريقة صحية. كما يحتوي على شاشة تعمل باللمس مع سبعة إعدادات مسبقة. 0.8 كيلو، 4.1 لتر ومعروضة بسعر 459 ريال بدلا من 599 ريال.
- إل جي مايكروويف سولو سعة 42 لتر بسعر 669 ريال بدلا من 1049 ريال.
- خصم بنسبة 37.43% على محضر طعام فيليبس قوة 600 واط مزود بسرعتان ووعاء سعة 1.3 لتر بسعر 249 ريال بدلا من 398 ريال.
موقع اكسترا
من بين السلع المعروضة ضمن عروض اكسترا أجهزة التدفئة نظرا لدخول فصل الشتاء يقدم الموقع باقة مميزة من العروض على الدفايات الكهربية ودفايات الزيت.
- احصل على دفاية كلاس برو سيراميك بقوة ألفين واط ديجيتال. واستمتع بنسبة خصم 11.46% حيث تعرض مقابل 309 ريال بدلا من 349 ريال ووفر مبلغ أربعين ريال سعودي. يمكن أيضا تقسيط المنتج عبر تقسيط اكسترا من خلال شركة تسهيل للتمويل بدفع قسط شهري بقيمة 15 ريال لمدة ثلاث سنوات. يتم توصيل الجهاز مجانا للعميل من الشركة.
- خصم بنسبة 10.01% على دفاية كلاس برو الزيتية بقوة 2500 واط تحتوي على 13 ريشة وثلاث مستويات مختلفة للحرارة. وفر مبلغ سبعين ريالا بشراء الجهاز مقابل 629 ريال بدلا من 699 ريال. واحصل على توصيل مجاني للمنتج، تحتوي هذه المدفئة على عناصر تسخين اقتصادية وتحكم كامل في درجات الحرارة.
Extra offers
- أبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي سعة 256 جيجا متاح الآن عبر موقع اكسترا بسعر 5699 ريال. ويمكن تقسيط المنتج عبر تسهيل للتمويل بدفع قسط شهري بقيمة 273 ريال لمدة ثلاثة أعوام. يختار العميل هدية مجانية مع الجهاز عند الطلب.
- تستطيع الاستفادة من الخصم المتاح حاليا على هاتف سامسونج نوت 20 المقدر بنسبة 35.14%. يدعم شبكات الجيل الرابع 4 جي سعة ذاكرة الهاتف 256 جيجا بايت. تستطيع الكتابة على شاشة الجهاز باستخدام قلم s pen الذي يمكنك من الاستخدام المميز للهاتف الذي يجمع بين الذكاء الاصطناعي وجمال التصميم. يعرض الجهاز بسعر 2399 ريال بدلا من 3699 ريال.
- احصل على جوال سامسونج جالكسي إس 20 إف إيه الجيل الخامس سعة 128 جيجا بايت مقابل 1899 ريال بدلا من 2999 ريال حيث يكون مبلغ الخصم ألف ومائة ريال سعودي. واختر هديتك من بين مجموعة هدايا معروضة بالموقع.
- اشتري هاتف هونر 50 يدعم الجيل الخامس من الشبكات سعة 128 جيجا واحصل على نسبة خصم 31.83% ليصبح سعر المنتج 1499 ريال فقط بدلا من 2199 ريال.
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