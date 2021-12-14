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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي العروض الخاصة الأسبوعية على منتجات البقالة من الراية جدة في المقال التالي
تحتفل الراية جدة مع شعبها السعودي بتوديع عام 2021 وتستقبل العام الجديد بأهم وأقوي العروض الأسبوعية وبأقل التخفيضات والخصومات الرائعة على جميع المنتجات المعروضة والمتوفرة بداخل المجلة كما تقدم خصم يصل إلي 35% على أصناف برجر اللحم من ساديا كما تقدم تشكيلة مختارة ومتنوعة من منتجات أبطال أمريكانا، كما يتوافر عرض الفروج الذهبي متوفر فقط في إيما / جدة / خميس مشيط.
أقوي العروض الخاصة الأسبوعية على منتجات البقالة من الراية جدة
لم تتوافر عروض اللحمة الطازجة والمبردة في فرع الباحة 24، وفري مع المراعي وأشتري العرض الخاص المتنوع من جبن كريم قابل للدهن، كما تقدم شركة أفضل ما لديها من عروض متنوعة التي يتهافت عليها الجميع متوفرة المجلة من يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 الموافق 10 جماد الأول 1443هـ أو حتي نفاذ الكمية.
عروض خاصة من الراية جدة
- أشتري العرض الرائع من الخير 2 تونة لحم خفيف منقوع في زيت دوار الشمس / ماء وملح وزن الحبة الواحدة 6.95 ريال سعودي.
- وفر مع رنا معكرونة أشكال متنوعة وزن الكيس 400 جرام متوفر داخل العرض 5 أكياس سعر العرض 7.95 ريال سعودي بدلاً من 17.50 ريال سعودي.
- عرض رائع ومتنوع من الصافي حليب 1 لتر للعبوة كامل/ قليل/ منزوع الدسم 4 حبات سعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 19.00 ريال سعودي.
- وفر14.90 ريال عند شرائك أزر بسمتي هندي من شاليمار وزن الكيس 5 كيلو بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 39.24 ريال سعودي.
- عرض خاص من العلالي 7 عبوات+1 مجاناً وفر 5.45 ريال سعودي عند شراء معجون طماطم وزن العبوة 130 جرام بسعر 7.50 ريال سعودي بدلاً من 12.95 ريال سعودي.
- أشتري عرض التوفير واختاري بين ثلاث عروض زيت دوار الشمس حياة/ شروق/ صني 1.5 لتر للعبوة الواحدة بسعر 9.95 ريال سعودي.
- أشتري من القصيم كرتونة مياه شرب طبيعية 24 حبة×330 ملل وفري 7.00 ريال سعودي سعر العرض 5.95 ريال سعودي بدلاً من 12.95 ريال سعودي.
عروض اللحوم الطازجة والمبردة من الراية جدة
- لحم بتلو بدون عظم طازج محلي سعر الكيلو 54.95 ريال سعودي بدلاً من 61.95 ريال سعودي.
- لحم حالمي بدون عظم محلي طازج سعر الكيلو 41.95 ريال سعودي بدلاً من 51.95 ريال سعودي.
- كتف غنم طازج سواكتي / روماني طازج سعر الكيلو 54.95 ريال سعودي بدلاً من 65.95 ريال سعودي.
- لحم بقري سماتا مبرد برازيلي سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي بدلاً من 58.95 ريال سعودي.
- مفروم بقري مبرد برازيلي سعر الكيلو 26.95 ريال سعودي بدلاً من 31.95 ريال سعودي.
- رضوي فيليه صدور دجاج طازجة وزن 900 جرام غير متوفرة في الوجه/ تيماء/ نجران/ شرورة/ عهد الذهب سعر العرض 33.95 ريال سعودي.
- التنمية كبدة دجاج طازجة وزن 450 جرام بسعر 3.95 ريال سعودي.
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