نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الترمس والنشا السحري لتفتيح البشرة 3 درجات وشد الوجه في أسبوع واحد في المقال التالي
يعد كريم الترمس والنشا من أكثر الماسكات الطبيعية التي لها فعالية، فذلك الكريم يعمل على القضاء على حب الشباب وخلايا الجلد الميتة، وليس هذا فقط فيوجد نساء كثيرات يعانون من مشكلة اسمرار البشرة بسبب التغيرات والأكسدة التي تسببها الشمس فهو يعمل على تفتيح لون البشرة وعودة لونها الطبيعي، فهذا الكريم هو خلطة سحرية للقضاء على مشاكل الوجه.
تفتيح البشرة في أسبوع
إذا كنتِ من أصحاب البشرة الجافة والمجهدة، أو تعاني من حب الشباب والبشرة السمراء، إليك هذا الكريم السحري فتحضيره سهل وسريع، كما أن مكوناته طبيعية وموجودة في المنزل ولن تحتاجي بعد ذلك لاستخدام المنتجات الكيميائية، وإليكي المكونات:
- أربع ملاعق من النشا.
- أربع ملاعق من الترمس المجفف المطحون.
- ملعقتان من عصير الليمون.
- ملعقتان من الزبادي.
- ثلاث ملاعق من ماء الورد.
طريقة التحضير:
- في طبق صغير ضعي الترمس المطحون والنشا معًا وامزجيهم.
- ومن ثم ضعي ماء الورد وعصير الليمون والزبادي وامزجيهم مرة أخرى جميعهم معًا حتى يصبح قوام ثقيل.
طريقة استخدامه على الوجه
بعد استخدام هذا الكريم ستلاحظي الاختلاف في رطوبة بشرتك وملمسها وكذلك لونها، فالكريم هذا يعمل على تفتيح الهالات السوداء المزعجة وإزالة خلايا الجلد الميتة، ولكي تتجنبي اسمرار بشرتك في الصباح قومي بوضع واقي شمسي، وذلك حتى تحافظي على بشرتك من أكسدة الشمس، وإليكي طريقة الاستخدام:
- اغسلي بشرتك جيدا بالماء، ثم نشفيه.
- ضعي الكريم على جميع البشرة واحذري ملامسة الخليط للعين.
- ضعيه على الوجه لمدة نصف ساعة أو إلى أن يجف، ثم قومي بفركه بحركات دائرية لطيفة حتى يزال الكريم من على الوجه.
- ثم بعد ذلك قومي بغسل بشرتك بالماء جيدا.
- استخدمي الكريم مرتين في الأسبوع
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