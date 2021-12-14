نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعي الفازلين على الشعر بهذه الطريقة للقضاء على الشيب نهائيا بكل سهولة بدون استخدام الصبغات الكيماوية في المقال التالي
الفازلين للقضاء على الشيب هو الحل المثالي، حيث أن الكثير من السيدات يزعجهم ظهور الشعر الأبيض، لذا يلجأ البعض منهم إلى شراء بعض المنتجات من محلات مستحضرات التجميل لإخفاء الشعر الأبيض، ولكن هذه الطريقة قد تلحق ضررا بالغا بالشعر، وقد تزيد من ظهور الشعر الأبيض لذا يلجأ البعض الأخر إلى الحناء إلا أنها تستهلك الكثير من الوقت والجهد، وسنتعرف معكم من خلال موقعنا عن طريقة تحضير وصفة الفازلين حتى تتخلصين من الشيب.
القضاء على الشيب نهائيا
من خلال بعض الخطوات ستتمكني من التخلص على الشيب، وذلك من تطبيق بعض الخطوات الآتية:
- في وعاء نضع به ماء على النار ثم نضع ملعقة كبيرة من الفازلين في وعاء آخر، ونضعه على الماء المغلي لعمل حمام بخار مائي ثم نضيف العسل ويقلب جيدا.
- يتم تطبيق الخليط على الشعر الأبيض بالكامل، ثم نرتدي كيس بلاستيك لمدة ساعتين ثم يغسل الشعر جيدا.
- يتم تكرار الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للوصول لأفضل النتائج.
خطوات تحضير وصفة الفازلين للقضاء على شيب الشعر
- نحضر ملعقة من الفازلين بعد أن تذيبها في حمام مائي مع ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- ثم نضع علي الخليط فيتامين ه.
- نقوم بتطبيق هذا الخليط على الشعر الأبيض.
- يغطى الشعر بكيس من البلاستيك ليلة كاملة، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالشامبو المناسب لشعرك.
- تطبق هذه الوصفة كل أسبوع حتى نحصل على
- أفضل النتائج.
نصائح يجب عليك اتباعها للحد من الشيب
- يمكنك أن تتجنب ظهور الشعر الأبيض مبكرا من خلال تناولك الغذاء الصحي المتوازن الغني بالكثير من الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجسم.
- وكذلك يجب عليك تعزيز عنصر اليود للجسم من خلال الخضروات والفاكهة والأسماك.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضعي الفازلين على الشعر بهذه الطريقة للقضاء على الشيب نهائيا بكل سهولة بدون استخدام الصبغات الكيماوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.