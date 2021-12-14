” هتنور زي اللؤلؤ ” مكون رهيب لتبيض الأسنان في المنزل وإزالة الجير والأصفرار في 3 دقائق

تبييض الأسنان من أبرز العمليات التي تشهد إقبالا كبيرا من جميع الفئات عليها وذلك لأن الجميع يحلم بأسنان بيضاء ناصعة، ‏تشبه اللؤلؤ لذلك يحاول الجميع الوصول إلى نتيجة إيجابية في الأسنان ولكن كل هذه الخطوات تكون خطوات صناعية لا تستمر الكثير من الوقت ولابد خلال كل فترة أن نقوم بعمل جلسات تبييض الأسنان لدى أطباء الأسنان ولكن يمكن فعل ذلك في المنزل من خلال الطرق التقليدية التي نعرفها جميعا وذلك باستخدام المكونات الطبيعية الموجودة في كل منزل ومن خلال هذا المقال سنتعرف على العديد من الطرق التي تساعدنا على تبييض الأسنان كما أنها مواد طبيعية تماما.

مكونات تبييض الأسنان

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هناك العديد من المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها في تبييض الأسنان للحصول على نتائج مذهلة ورائعة وسريعة وخلال هذه الفقرة سنتحدث عن الكثير من المكونات التي يمكننا من خلالها الحصول على أسنان بيضاء وناصعة:

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يمكن استخدام قشور الفواكه الطازجة للحصول على أسنان بيضاء في وقت سريع وذلك من خلال استخدامها بشكل متكرر ويمكن أن تكون قشور الفواكه قشور موز او و قشور مانجو أو قشور برتقال او أي قشور أخرى.

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‏ بيكربونات الصوديوم أحد المكونات الفعالة في تبييض الأسنان وهي تساهم في ظهور الأسنان بشكل أبيض وبشكل سريع ولكنها تحتوي على العديد من الأضرار التي يجب الحرص منها عند استخدامها فهي تقضي على مينا الأسنان.

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‏ الملح أيضا من المكونات التي تستخدم في تبيض الأسنان والتخلص من الروائح الكريهة.

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طريقة تبييض الأسنان وخطوات العمل

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في هذه الفقرة سنتحدث عن جميع الخطوات التي نحتاجها لتبييض الأسنان في المنزل والعناية بها والوقاية من أي مشاكل تصيب الأسنان وهذه الخطوات هي:

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