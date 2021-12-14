نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الحديثة على البقالة والمأكولات othaim offers في المقال التالي

ضمن عروض العثيم هذا الأسبوع تستطيع شراء العديد من مقاضي البقالة والمخبوزات بأقل الأسعار. يصل حجم الخصم على العديد من الأصناف المعروضة إلى النصف وأكثر مما يمنح المشتري توفير أكثر. يوجد ضمن العروض مخبوزات التمر والشوكولاتة وكعكات أعياد الميلاد والحلويات الشرقية. كما توجد خصومات على الأغذية المعلبة ومنتجات الألبان كذلك خصومات خاصة على الدواجن والخضروات الطازجة والمجمدة. وفي السطور التالية مجموعة من السلع المعروضة في بروشور عروض العثيم مول. عروض العثيم لمحبي الحلويات الشامية احصل على كيلو من بلح الشام اللذيذ مقابل 19.95 ريال.

احصلي على كيسين من بقسماط فتات الخبز بسعر كيس واحد فقط 7.95 ريال والآخر مجانا. يستخدم البقسماط في إعداد البانيه وعدة أكلات أخرى.

خصم بنسبة 50% تحصل عليه عند طلب كيلو من بسيمة زود بجوز الهند والمكسرات سعر الكيلو بعد الخصم خمس وعشرين ريال سعودي فقط.

سعر العلبة من زود موفن أبيض أو بالشوكولاتة تحتوي على 6 حبات فقط 7.50 ريال.

علبة من زود كريم دونات صغير شوكولاتة تحتوي على 16 حبة من الدونات مقابل 9.95 ريال فقط. لمحبي قوالب الحلوى وتورتة عيد الميلاد احصل على تورتة صغيرة شكل دائري مقابل 22.95 ريال للحبة.

كيس خبز تورتيلا أبيض كبير زود يحتوي على 6 حبات بسعر 4.95 ريال.

اشتري علبة من بسكويت الشوكولاتة والتمر الفاخر 12 × 20 جرام مقابل 5.95 ريال فقط. أسواق العثيم سكر أبو فهد ناعم وزن الكيس عشرة كيلو جرام بسعر 29.95 ريال الكيس بدلا من 34.50 ريال.

احصل على ثلاث حبات من عبوات شوربة شوفان هالي الأبيض وزن العبوة 400 جرام مقابل 10.95 ريال بدلا من 19.50 ريال. ثلاث حبات من تونة فيكتو بزيت دوار الشمس وزن الحبة 160 جرام بسعر 10.95 ريال بدلا من 13.50 ريال.

ربطة معجون طماطم فيكتو بسعر 6.95 ريال بدلا من 8.71 ريال. العثيم مول احصل على ناجت الدجاج/ بالجبنة بوب كورن الدجاج وزن 400 جرام سعر الحبة 12.95 ريال.

برجر دجاج الكبير عبوة يحتوي على أربع وعشرين قطعة بسعر 23.95 ريال بدلا من 37.95 ريال بخصم قدره 14 ريال.

ملوخية أمريكا ما كيس وزن 400 جرام سعر الحبة 2.95 ريال بدلا من 4.25 ريال. كما توجد عروض خاصة على دجاج اليوم الطازج الذي يخلو تماما من المضادات الحيوية ويحصل على تغذية نباتية بنسبة 100%. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الحديثة على البقالة والمأكولات othaim offers - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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