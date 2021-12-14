نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية بمناسبة عيد رأس السنة Panda بخصومات غير مسبوقة من مجله بنده Hyper Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوالى عروض بنده الصفحة الرئيسية Panda market بالمملكة العربية السعودية بمناسبة أعياد رأس السنة، حيث تتميز بالكثير من التخفيضات الهائلة على منتجاتها المختلفة من أفضل الماركات المحلية والمستوردة، وخاصة على المنتجات الغذائية والمنظفات، كما تتوفر بداخل موقع ثقفني العديد من الخصومات على أسعار العديد من المنتجات المختلفة كالمثلجات، والمجمدات، واللحوم، والأسماك، وعلى الكثير من المنتجات السعودية الأخرى بكل تفاصيلها من خلال موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:

عروض بنده الصفحة الرئيسية بالمملكة العربية السعودية

تتوفر بالمملكة العربية السعودية الكثير من الخصومات على أسعار المنظفات بأنواعها، ومنها: خصم مميز على سعر الصابون السائل لليدين من بنده، وخصم آخر منهم على سعر مبيض بنده، وخصم آخر منهم على سعر منعم الأقمشة من بندة، وغيره على سعر رذاذ الماء المعطر من ماركة بندة، وتخفيض مميز آخر منهم على سعر السائل المطهر، والمعقم، والمضاد للجراثيم من ماركة بندة، وخصم آخر منهم على سعر سائل غسيل الصحون من بندة، وغيره على سعر الأقراص القطنية للتنظيف من بندة.

عروض بنده الأسبوعية بجميع الفروع من مجله بنده

استكمالاً لعروض بنده ماركت بصفحته الرئيسية تتوفر الكثير من الخصومات المميزة على أسعار: مسحوق الغسيل المركز من جينتو برائحة الزهور منخفض الرغوة، وخصم آخر منهم على سعر مسحوق الغسيل من إكسترا وايت، وتخفيض آخر منهم على سعر شامبو غسيل العباية من تايد Tide، وتخفيض آخر منهم على سعر مسحوق الغسيل المركز من أومو Omo، وتخفيض آخر منهم على سعر أريال المركز باور جل مع داوني، وتخفيض آخر منهم على سعر مسحوق الغسيل المركز العادي، والأوتوماتيك من الرهدن، وخصم آخر منهم على سعر مسحوق الغسيل المركز من أريال Ariel.

عروض بنده من اليوم وحتى نفاذ الكميات Panda

تتوفر بالفروع خصومات عديدة أخرى على أسعار أغذية الحيوانات والطيور بأنواعهم، ومنهم: خصم خاص على سعر غذاء طائر الطيب، وطائر الحسون، وطائر الكناري تربل، كما لديهم خصم آخر على سعر طعام القطط من فريسكس، وتخفيض مميز آخر على سعر المخلل المشكل من رنا.