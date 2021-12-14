خلطة العطار أعشاب للتخسيس وتحويل الجسم لماكينة حرق الدهون أثناء النوم بدون رجيم رهيب جدا

أعشاب التخسيس مفيدة جدا حيث مع انتشار الطرق المختلفة للتخسيس وخسارة الوزن أصبح الأشخاص على وعي بالوصفات التي تناسبه والتي تقوم بدور هام في إنقاص الوزن والأعشاب التي يستخدمها دون التأثير على أي منطقة في الجسم بشكل سلبي ومن المعروف أن شرب الأعشاب يساعد في تنزيل الوزن بشكل صحي، مع الحرص على ممارسة التمارين الرياضية باستمرار مع اتباع نظام غذائي صحي.

أعشاب التخسيس

القرفة هي من أشهر الأعشاب المعرفة التي لها دور فعال في خسارة الوزن بشكل آمن حيث أنها تتميز بطعمها اللذيذ كما تعمل أيضا على تقليل الشهية، وتعمل على تقليل الالتهابات والفطريات التي تؤثر على صحة الجسم.

الزنجبيل هو من الأطعمة الصحية المفيدة للجسم بصفة عامة و لخسارة الوزن بصفة خاصة؛ فهو يعمل على تسهيل حركة الطعام في الأمعاء.

الشاي الأخضر له فوائد كثيرة ومتعددة يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تحمي من مرض السرطان، كما أنه يعمل على تعزيز التمثيل الغذائي.

مشروب الأعشاب



المشروبات الساخنة لها دور فعال في التخلص من الدهون المخزونة في الجسم، وإليكم واحد من المشروبات التي تساعد على خسارة الجسم.

المكونات

ملعقة صغيرة من بودرة الروزماري.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر.

ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر.

ملعقة كبيرة من النعناع المجفف.

لترمن الماء.

طريقة الاستخدام

يتم تسخين لتر من الماء وقبل أن يتم الغليان نضع المكونات السابقة من الروز ماري والزنجبيل والشاي الأخضر والنعناع المجفف ثم بعد الغليان يصفى ويجب تناوله قبل الأكل بنصف ساعة ع الأقل.

القرفة

يتم عمل خليط من القرفة مع الكمون مع الزنجبيل وعصير الليمون، ثم يتم غلي مقدار من الماء ثم نضع المكونات في الماء المغلي ويصفى ويشرب قبل الأكل بنصف ساعة.