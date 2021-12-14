نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية اليوم على المنتجات الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تضم عروض أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية أقوى المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية، فحرصت أسواق العثيم على أن توفر إلى عملائها أقوى التخفيضات والخصومات التي تزيد نسبتها فوق 50%، ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على أقوى عروض أسواق العثيم نهاية السنة.

عروض العثيم في المملكة العربية السعودية

توفر العثيم مختلف العروض والخصومات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي” شراب بودرة فروتي برتقال Fruity، كاكاو زدني بودرة بالإضافة إلى عسل لوبريزا زهور مع بطاطس تاستو شرائح وتونة جنتل خفيف بزيت دوار الشمس، يشمل العرض أيضًا على كلًا من مكعبات مرقة دجاج زدني، مياه ارتوينا صحية بالإضافة إلى أرز جنات مصري مع قهوة العثيم هرري.

تخفيضات أسواق العثيم السعودية

يشمل العرض أيضًا على مناديل وجه ركس وصابون بودرة أو مسحوق غسيل ركس REX”، بالإضافة إلى أرز صنوايت مع جبنة بوك كاسات Puck Cream Spread Cheese، يحتوي العرض أيضًا على “مربي حلواني فراولة بالإضافة إلى كب كيك يمامية غندور فانيليا مع تونة حدائق كاليفورنيا خفيف مع دقيق كويتي درجة أولى بالإضافة إلى سن توب شراب برتقال.

خصومات العثيم في المملكة العربية السعودية

يحتوي العرض أيضًا على مخلف أنواع الحلويات التي من بينها تورتة ميل في مربي مشمش مع ماكرون كب كيك بالكريمة بالإضافة إلى دونات ميني و دونات كبيرة مع زود كرواسون جبن بيضاء بالإضافة إلى جبن ماك تشيز فيتا وإسطمبولي”.

العروض المتوفرة من العثيم متوفرة في كافة الفروع سواء مدينة الدمام أو الإحساء أو مكة وغيرهم الكثير من الفروع وتتبعوا معنا في السطور الآتية أقوى خصومات العثيم في المملكة العربية السعودية” دوريتوس شيبس فلفل Doritos Sweet and Chili Pepper، كيك يمامة غندور، بك ون ويفر شوكولاتة Pik-One.

عروض أسواق العثيم السعودية

توفر العثيم إلى عملائها أيضًا عافية زيت ذرة مع زيت للقلي عربي، يحتوي العرض أيضًا على شمس زيت دوار الشمس بالإضافة إلى كيت كات أصابع ويفر شوكو KitKat Wafer Choco مع ماكنتوش شوكولاتة كوالتي ستريت وأخيراً يحتوي المتجر على حليب نيدو المفضل لدى الكثيرين.

يشمل العرض أيضًا شاي ليبتون مع قهوة نسكافيه كلاسيك، بالإضافة إلى كورن فليكس مع مناديل وجه شير بالإضافة إلى حفاضات بامبرز كبير مع شامبو هيد اند شولدرز، يشمل العرض أيضًا على زيت فيكتو للقلي، وأربع حبات قشطة مانا وزن 155 جرام، وصدور دجاج طرية وزن 1 كجم، وحليب نيدو بودرة وزن 2500 جرام.