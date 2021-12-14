شوف عروض ساكو السعودية saco وأقوى تخفيضات الشتاء من ساكو اون لاين على الأثاث الخارجي

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عمر شويل - جدة تمتعوا بتخفيضات الشتاء الأن وأفضل الأسعار في عروض ساكو السعودية، وتحديدًا على الأثاث الخارجي، فإلى جانب التنوع الموجود في الألوان، التصميمات، الأشكال، هناك أيضًا خصومات لا تقاوم على أسعار الجلسات الخارجية، لذا لا تفوتكم فرصة تجهيز حديقة المنزل بأثاث فخم وعملي في آنٍ واحد، فقط عليكم زيارة فروع ساكو السعودية أو طلب المنتج من ساكو اون لاين والحصول على خدمة توصيل المنتجات إلى منزلك.

عروض ساكو السعودية

نشرة عروض ساكو السعودية لا تخلو من الأثاث الخارجي، حيث أنه دائمًا نجد مختلف الأشكال التي نبحث عنها من الجلسات الخارجية، كما يتم تصميم أطقم الجلوس بعناية مع مراعاة اختيار الخامات المناسبة للحديقة، والألوان تكون متناسقة للغاية، فالعروض التالية تتضمن جلسة خارجية ساكو خامة روطان، ومزودة بإطار من الألومنيوم، مع الأرجل النحيفة التي تزيد من فخامة طقم الجلوس، وطاولة أيضًا تجمع بين اللون الرمادي وإطار من الروطان، ثم ننتقل إلى عرض خاص من ساكو على طقم جلوس للحديقة مزود بثلاث طاولات، واحدة منهم ذات حجم كبير، وأثنين يستخدمان كطاولات جانبية.

طقم جلوس للحديقة بسعر 2699 ريال سعودي.

جلسة خارجية مع طاولة بسعر 4399 ريال سعودي.

أثاث ساكو

استفيدوا من عروض ساكو السعودية على الجلسات الخارجية، ونقدم لكم التفاصيل الخاصة بالعروض، حيث يوجد طقم جلوس للحديقة مكون من كنبة تكفي حتى 3 أشخاص، ومقعدين أحدهما مقعد هزاز، مع تصميم خاص للطقم، حيث صمم ظهر الكنبة والمقعد من تصميم كالشبكة ذات الألوان الزاهية، والطقم مزود بإطار من المعدن، وطاولة باللون الأسود بحيث تكمل أناقة الطقم ككل.

طقم جلوس من ساكو بسعر 2499 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي.

كرسي استرخاء ساكو

وفر حتى 200 ريال عند شراء كرسي استرخاء من ساكو، ويأتي مع وسادة بحيث يصبح مريح أكثر، ويساعد على الاسترخاء بشكل أفضل.

ساكو كرسي استرخاء بسعر 1599 ريال سعودي بدلًا من 1799 ريال سعودي.

عروض ساكو جلسات خارجية

أطقم الجلوس في ساكو تتسع حتى عدد كبير من الأفراد، فنجد طقم جلوس مكون من مقعدين، كنبة تكفي حتى 3 أشخاص، وكنبة أصغر حجمًا تكفي حتى فردين، مع طاولتين جانبتين لوضع الديكورات المختلفة عليها مثل الزهور، وطاولة كبيرة لاستخدامها في وضع المأكولات والمشروبات عليها.