شوف استفيدي من عروض وتخفيضات سوبر ماركت هايبر بنده على منتجات العناية بالجسم

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استفيدي من عروض وتخفيضات سوبر ماركت هايبر بنده على منتجات العناية بالجسم من لوشن العناية بالجسم وأقنعة الوجه بمختلف أنواعها للحصول على ترطيب ونعومة فائقة للجسم، واستفيدي أيضا من عروض العطور من بنده، هذه العروض تصل فيها الأسعار بعد التخفيضات إلى نصف السعر داخل جميع فروع هايبر بنده السعودية فقط، أسواق بنده دائما تعمل من أجلكم وتنظركم لزيارة فروعها والاستفادة من عروض هذا الأسبوع من 4 جمادى الأول حتى 10 جمادى الأول 1443 هـ، كل هذا وأكثر داخل هايبر بنده وتخفيضات على تشكيلة متنوعة من أعلى المنتجات وبنصف السعر. عروض وتخفيضات سوبر ماركت هايبر بنده: تخفيضات تصل إلى نصف السعر من أسواق هايبر بنده، احصلي على حبة من لوشن للجسم جرجنز (600 مل) احصلي علية للحصول على جسم ناعم وصحي، سعر الحبة الواحدة قبل تخفيضات بنده هو 32.95 ريال سعودي، وسعر الحبة بعد التخفيض 16.95 ريال سعودي.

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استفيدي من عروض على حبة من قناع للوجه ماريون سبا. السعر الأصلي للحبة قبل الخصم هو 18.95 ريال سعودي وبعد الخصم أصبح سعر الحبة الواحدة للعميل هو 12.25 ريال سعودي.

عروض على عطر بخاخ نسائي كولور مي (90 /100 مل). ضمن عروض 1 + 1 مجانا بسعر 63.95 ريال سعودي، بدلا من سعر 127.90 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة استفيدي من عروض وتخفيضات سوبر ماركت هايبر بنده على منتجات العناية بالجسم - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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