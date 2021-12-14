احصلي الآن على خلطة تنظيف البوتجاز من الدهون الصعبة باستخدام خطوات صغيرة وفعالة

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الدهون المتراكمة مشكلة تقابل كل سيدة إذا كنتِ تعانين من الدهون المتراكمة في منزلك حان الآن للتخلص منها، هناك العديد من الوصفات التي يمكن استخدمها للحصول على أواني نظيفة لامعة وخالية من الدهون الصعبة، وليس ذلك فقط بل والحمامات أيضًا التي لا تنظف بالطرق المعتادة بل تحتاج إلى خلطات فعالة، لذلك أحضرنا لكل سيدة منزل خلطة تنظيف البوتجاز من الدهون السحرية كل ذلك ببعض الخطوات الصغيرة، ولكن يلزم تطبيقها بشكل صحيح.
تنظيف البوتاجاز
وداعًا للدهون بعد الآن وأهلاً بمطبخ نظيف خالي من الأوساخ العميقة، وكل ذلك فقط من خلال اتباع بعض الخطوات، لنبدأ أولاً بمكونات التحضير:
- استخدام 5 معالق من الصابون الأخضر ولكن يلزم أن يكون من النوع الجيد ليتخلص من الدهون سريعًا.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- ملعقتان من ملح الليمون.
- 3 معالق كبيرة من مكون كربونات الصوديوم.
- فرشاة للتنظيف.
- استخدام قفازات، وهذا من أجل حماية الأيدي من كل أنواع المساحيق المستخدمة في هذه العملية.
طريق إزالة الدهون
بعد معرفة المكونات يلزم أخذ نظرة عن طريقة التحضير بشكل بسيط، وهي:
- الخطوة الأهم هي ارتداء القفازات قبل البدء في عملية تنظيف الدهون.
- ناتي بوعاء كبير لوضع كل من الخل الأبيض مع الصابون السائل مع ضرورة خلط جميع المكونات بملعقة خشبية.
- وعند إضافة ملح الليمون عليهم ستلاحظين الفوران الذي يحدث.
- ثم إضافة مكون البيكنج صودا عليهم، ولكن هذه الخطوة خطيرة بعض الشيء مع ضرورة عدم ملامسة العين أو اليدين.
- والآن أصبحت الخطوة جاهزة، نأخذها لنضعها على الدهون الصعبة لمدة لا تقل عن 10 دقائق.
- ثم يتم فك الأوساخ باستخدام الفرشاة جيدًا وستلاحظين إزالة الدهون سريعًا وبشكل فعال.
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