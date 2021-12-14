شوف عروض جرير الشهرية خصومات وتخفيضات لن تجدها الا لدينا

عروض جرير الشهرية، تكون شركة جرير من الشركات الرائدة بالأسواق المركزية، كما أن الشركة تختص في مجال البيع وذلك لتلبية جميع متطلبات المدارس، وأيضًا احتياجات المكاتب، كما يتوفر جميع الألعاب التي يرغب بها الأطفال، مع توافر أيضًا كافة الأجهزة المنزلية والبرامج والأجهزة الكهربائية والآثاث المكتبي، كما أن مكتبة جرير استطاعت أن تحصل على السمعة الحسنة والرائعة بين جميع العملاء المتواجدين بالمملكة العربية السعودية.

تخفيضات جرير الأسبوعية أقوى الخصومات لهذا الأسبوع خصم 50%

عروض جرير الشهرية

مكتبة جرير تعد من أشهر المكاتب وكذلك المكاتب الكبيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه الشركة تمتلك الكثير من الفروع التي قد وصلت إلى نحو تسعة وثلاثون فرع في العديد من الأماكن المختلفة في المملكة، كما يتواجد أيضًا في المكتبة حوالي ألف ومائتان زبون ذلك من أجل عمل كافة الإحتياجات التي يريدها الأشخاص، كما أن الفرع الأول الخاص بمكتبة جرير قد افتتح في سنة 1979 بمحل ذات الحجم الصغير بشارع المتنبي المتواجد في الرياض.

عروض جرير المملكة العربية السعودية

خصومات جرير اليوم هاتف من النوع سامسونج جالكسي إس 21 الترا حجم 256 جيجا بايت 12 جي رام يكون بسعر 4299 بدلًا من 5399 ريال سعودي. تخفيضات جرير الشهرية هاتف من النوع شاومي 11 تي برو حجم 256 جيجا بايت 12 جي رام يكون بسعر 2399 بدلًا من 2699 ريال سعودي. تنزيلات جرير الأسبوعية هاتف من النوع فيفو واي 72 حجم 128 جيجا بايت 8 جي رام يكون بسعر 1199 بدلًا من 1299 ريال سعودي. عروض جرير اليوم ساعة من النوع هواوي فيت تكون بسعر 449 بدلًا من 499 ريال سعودي.

خصومات جرير الأسبوعية