نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو اليوم تخفيضات متجر ساكو عروض الأثاث الداخلي و طاولات ساكو saco في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم تخفيضات ساكو أقوى لعرض أقل أسعار طاولات ساكو وعروض الأثاث الداخلي والأجهزة المنزلية، وتستمر العروض المتوفرة في كتالوج ساكو الجديد حتى الثامن من يناير المقبل، وبذلك يتيح متجر ساكو saco لعملائه الفرصة لتجهيز المنزل بأفضل وأجود أنواع الأثاث المنزلي الداخلي من الخامات المصنعة وجودة التصميم العصري، الذي يضفي الحيوية والأناقة والرقي على المكان وخاصةً الشقق صغيرة المساحة، حيث يوفر متجر ساكو أون لاين أذكى الحلول العملية للمساحات الصغيرة والإمكانيات المحدودة بأسعار مخفضة مع إمكانية تقسيط المبلغ من خلال خدمة تقسيط ساكو المميزة للدفع المرن بدون كفيل.

عروض ساكو اليوم

تتضمن عروض ساكو الأجهزة المنزلية الأكثر طلبًا، والتي تسهم بقدرٍ كبير في إتمام الأعمال المنزلية على أكمل وجه وفي وقت أقل، ولذلك يضم ساكو عروض المكانس الكهربائية المختلفة من حيث البرامج والقوة، وتصلح للمساحات الكبيرة والصغيرة بأسعار توفيرية وفرصة للحصول على أكبر عدد من مستلزمات المنزل الحديث بأقل الأسعار وعلى عدد أقساط أكبر، وإليكم أفضل العروض.

مكنسة يدوية من بلاك اند ديكر 14.4 فولت بسعر 319 بدلًا من 369.75 ريال سعودي.

فيليبس مكنسة كهربائية علبة سعة 3 لتر بقوة 2000 وات بسعر 399 بدلًا من 499 ريال سعودي.

بلاك اند ديكر مكنسة كهربائية بقوة 1000 وات بسعر 159 بدلًا من 219.75 ريال سعودي.

ممسحة بخار بلاك اند ديكر 15*1 بالإضافة إلى قفاز بخار بقوة 1300 وات بسعر 659 بدلًا من 979 ريال سعودي.

هوميكس مكنسة التنظيف بالبخار العملية المعقمة 2*1 سعة 6 لتر بقوة 1500 وات بسعر 229 بدلًا من 279.75 ريال سعودي.

طاولات ساكو

لكل عملاء متجر ساكو أون لاين إليكم أقوى عروض طاولات طعام ساكو المميزة والمتعددة المواصفات؛ لكي تتناسب مع كافة المساحات وتكفي لعدد الأشخاص المناسب، ويهتم موقع ساكو الرسمي بعرض أفضل قطع الأثاث الداخلي من طاولات طعام، أطقم جلوس، كنب وسراير، بالإضافة إلى مساحات التخزين الذكية والعملية، ويعتمد في اختياره للعروض على المنتجات التي تتمتع بحس عالي من الفخامة مع لمسات أنيقة وعصرية، بالإضافة إلى جودة المنتج من حيث التصميم والخامات المستخدمة.

طاولة طعام أنيقة وعصرية متاحة بعدد 6 مقاعد بسعر حصري 1299 بدلًا من 1699 ريال سعودي.

طقم طاولة طعام ميكاسا MICASA يكفي لعدد 6 أشخاص بتصميم متين يتسم بالصلابة والعملية للمساحات الصغيرة بسعر 899 بدلًا من 1099 ريال سعودي.

طاولة سفرة 4 مقاعد وطاولة بسعر 799 بدلًا من 949 ريال سعودي.

طاولة للمساحات الكبيرة 8 مقاعد بتصميم أنيق ذو لمسة فخامة من حيث اللون بسعر 2499 بدلًا من 2899 ريال سعودي.

للمساحات الصغيرة طاولة طعام قابلة للطي مكونة من 4 مقاعد أنيقة وعملية بسعر 549 ريال سعودي.

ساكو أون لاين

لمحبي الأكل الصحي يعرض لكم كتالوج ساكو الإلكتروني الجديد 2022 مجموعة من الأجهزة الكهربائية وبخاصةً أجهزة المطبخ مثل قلايات ساكو الصحية، التي تسهم في إعداد الطعام المقلي بأقل كمية من الزيوت المستخدمة، ومع ذلك تحتفظ بالمذاق المقرمش الشهي، مما جعلها من أفضل المنتجات وأكثرها مبيعًا على موقع ساكو الرسمي، وإليكم أفضل العروض قلاية هوائية سعة 4 لتر 1500 وات و 1200 جرام متعددة الاستخدامات كود 43985 بسعر 279 بدلًا من 459.75 ريال سعودي.