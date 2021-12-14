شوف عروض خيالية على العطور النسائية وخصم 75% في تخفيضات نون لنهاية العام

عروض خيالية على العطور النسائية وخصم 75% في تخفيضات نون لنهاية العام، انطلق اليوم مهرجان الخصومات على العطور في نون السعودية، حيث توفر مانسيرا عطر روزيز فانيلا حجم 120 مل بسعر 297 ريال بدلاً من 450 ريال بخصم بلغ 34%، وتوفر كالفن كلاين عطر بيوتي للنساء حجم 100 مل بسعر 97 ريال بدلاً من 380 ريال، وذلك مع خصم مميز تجاوز 74% ضمن عروض العطور النسائية. كما توفر غوتشي ماء عطر بلوم حجم 50 مل بسعر 275 ريال بدلاً من 431 ريال بخصم يصل إلى 36%، وكلوي ماء عطر لوف ستوري حجم 75 مل بسعر 277 ريال بدلاً من 299 ريال.

عروض نون على العطور النسائية

تضمنت عروض العطور النسائية 2021 في نون جوفان بخاخ مركز برائحة المسك حجم 59 مل، وتوفر بسعر 17.85 ريال بدلاً من 45 ريال بخصم يصل إلى 60%، كما توفر روبرتو كافالي عطر باراديسو حجم 75 مل بسعر 144.30 ريال بدلاً من 334 ريال بخصم بلغ 56%، وروبرتو كافالي عطر باراديسو أزورو حجم 75 مل بسعر 137 ريال بدلاً من 499 ريال بخصم 72%. وتوفر ضمن التخفيضات المميزة من نون على العطور أيضاً خصم 77% على ماء عطر روبرتو كافالي 75 مل، حيث بلغ سعره داخل العرض 112 ريال بدلاً من 499 ريال وهو أعلى خصم على العطور.

توفر أيضاً كالفن كلاين عطر إيوفوريا للنساء حجم 100 مل بسعر 159 ريال بدلاً من 507 ريال، وذلك بخصم 68% ضمن تخفيضات نون على العطور، وتوفر روبرتو كافالي عطر فلورنس حجم 75 مل بسعر 129 ريال بدلاً من 399 ريال بخصم بلغ 67%. كما توفر لاكوست عطر او دولاكوست حجم 90 مل بسعر 195 ريال بدلاً من 534 ريال خصم 63%، وناتشر ريبابلك جل ميست للترطيب مكون من ألوفيرا 92% لبشرة ناعمة حجم 150 مل بسعر 25 ريال بدلاً من 29 ريال خصم 13%، يتوفر تي أر آي ماء تواليت فلاور بينك حجم 100 مل بسعر 6 ريال بدلاً من 10 ريال.

أحدث تخفيضات نون السعودية على العطور

تضمنت عروض نون في الأسبوع الثالث من ديسمبر 2021 بربري عطر ماي بربري بلاك حجم 90 مل، وبلغ سعره 265.25 ريال بدلاً من 349 ريال بخصم 23%، وتوفر بوشرون عطر كواتري حجم 100 مل بسعر 170 ريال بدلاً من 288 ريال، وذلك بخصم 40% في أحدث تخفيضات نون السعودية على العطور النسائية. وتوفر تروساردي ماء عطر دونا تروساردي حجم 100 مل بسعر 184 ريال بدلاً من 436 ريال بخصم 57%،كما توفر توم فورد عطر بلاك أوركيد للنساء والرجال حجم 100 مل بسعر 461 ريال بدلاً من 730 ريال خصم 36% في آخر تخفيضات نون على العطور.