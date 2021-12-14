شوف أجدد عروض اكسترا الأسبوعية للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

عروض اكسترا الأسبوعية تقدم أجدد العروض على الأجهزة الكهربائية الثقيلة والخفيفة، والأدوات المنزلية من أدوات المطبخ والعناية المنزلية، ومن خلال هذا المقال نستعرض لكم أهم وأفضل هذه العروض لهذا الأسبوع حيث أن كل هذه العروض وأكثر متوفرة من خلال جميع فروع شركة اكسترا للبيع بالتجزئة المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، كما يمكنكم الشراء أون لاين من خلال الموقع الرسمي للشركة مع توفر خدمة التوصيل إلى المنازل، والدفع عند الاستلام، مع إمكانية التقسيط على فترات تصل حتى 36 شهر.

عروض اكسترا الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية المتنوعة:

كلاس برو مكيف جداري بارد، 18000 وحدة، يتميز بخاصية توزيع الهواء في أربع اتجاهات، بسعر 1,799 ريال سعودي بدلاً من 2,899 ريال.

توشيبا غسالة تعبئة علوية، سعة 15 كيلو جرام، إنفرتز متوفرة باللون الأسود/ الأبيض فقط بسعر 2,199 ريال سعودي بدلاً من 3,299 ريال.

عرض خاص وخصم 39.59% على هاير ثلاجة باب جانب باب مقاس 17,8 قدم، سعة 504 لتر ومتوفرة باللون الرمادي بسعر 2,899 ريال سعودي بدلاً من 4,799 ريال.

جليم موقد غاز مقاس 60*90 خمس عيون استانلس استيل بسعر 3,099 ريال سعودي بدلاً من 3,899 ريال.

لاجيرمانيا فرن وشواية غاز مقاس 60*90 خمس عيون بسعر 2,799 ريال سعودي بدلاً من 3,899 ريال.

لا جيرمانيا فوتورا موقد غاز مقاس 60*90، خمس عيون استانلس استيل بسعر 2,999 ريال سعودي بدلاً من 4,199 ريال.

ميديا غسالة صحون، سعة 12 مكان للتخزين، مزودة ب 7 برامج للغسيل ومتوفرة باللون الأبيض بسعر 1,269 ريال سعودي بدلاً من 1,549 ريال.

توشيبا غسالة صحون، سعة 14 مكان للتخزين ومزودة ب 6 برامج للغسيل، متوفرة باللون الفضي بسعر 1,599 ريال سعودي بدلاً من 2,399 ريال.

والجدير بالذكر أن جميع هذه العروض تتمتع بهدية شراء مجانية بقيمة 250 ريال سعودي عند حصولك على أي من هذه المنتجات السابق ذكرها وغيرها العديد من الأجهزة الكهربائية الثقيلة.

عروض الأجهزة الخفيفة وأدوات المطبخ:

هوفر مكنسة غسيل السجاد والأرضيات الصلبة بسعر 899 ريال سعودي بدلاً من 1,459 ريال.

مكنسة هوفر لغسيل السجاد، قوة 1200 واط، بتقنية سبين سكراب للتنظيف العميق بسعر 999 ريال سعودي بدلاً من 1,699 ريال.