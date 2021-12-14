شوف عروض مكتبه جرير على الإلكترونيات والجوالات أسعار مذهلة وهدايا قيمة jarir offers

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تقدم مكتبه جرير عروض متنوعة على الأجهزة الإلكترونية من شاشات التلفزيون والساعات والسماعات بالإضافة إلى عروضها المذهلة على أجهزة الجوال من العلامات التجارية المختلفة. وبالإضافة إلى الخصومات الكبيرة المقدم يصاحب بعض المنتجات هدايا مميزة تختلف قيمة الهدية ونوعها بحسب المنتج الذي يقوم العميل بإقتناءه. وحرصاً من مكتبة جرير على إرضاء عملائها ومنحهم أكبر الفرص للتوفير تصل نسبة الخصم على بعض المعروضات إلى حوالي 70% من سعر المنتج. عروض مكتبه جرير على الشاشات احصل على توفير إثنا عشر ألفاً ومائتي ريال أي نسبة خصم 68% على تلفزيون إل جي 65 بوصة بدقة 4k اوليد حيث يعرض بسعر 5799 ريال بدلاً من 17999 ريال. تتيح لك جرير تقسيط المنتج بدفع قسط شهري يبدأ من 269 ريال لمدة 36 شهراً، ياتيك المنتج مع ضمان لمدة عامين من الوكيل.

خصم بنسبة 58% من jarir bookstore على تلفزيون إل جي الذكي 48 بوصة، يعرض مقابل 4699 ريال بدلاً من 11499 ريال وبذلك يكون مبلغ التوفير 6800 ريال سعودي. الضمان على المنتج من الوكيل لمدة 24 شهراً من تاريخ استلام المنتج.

شاشة هاير 75 بوصة بدقة 4k ألترا احصل عليها مقابل 4599 ريال بدلاً من 8149 ريال ووفر 3550 ريال كما يحصل المشتري على هدايا بقيمة 849 ريال عبارة عن ساوند بار هاير مع مضخم صوت به خاصية البلوتوث. يتم ضمان الجهاز لمدة سنتين من الوكيل. عروض جرير تعتبر الساعات من علامات الأناقة العصرية ومع تطور العصور أصبحت أكثر تقدماً وتطوراً وتعرض مكتبه جرير باقة متألقة من الساعات الأصلية الحديثة بأسعار مخفضة. ساعة هواوي واتش جي تي 3 46، مجموعة مون فايس 2، تحتوي على خاصية تحديد الموقع Gps هيكل الساعة مصنوع من الاستانلس ستيل بينما السوار مصنوع من الجلد باللون البني او الأسود. احصل على هذه الساعة مقابل 1099 ريال بالإضافة إلى ثلاث هدايا بقيمة 507.97 ريال.

سينايزر امبو ساوند بار واي فاي/ بلوتوث بسعر 9699 ريال بدلاً من 10959 ريال بنسبة خصم 11%.

هواوي فري بودز 4 سماعة أذن داخلية لاسلكية بلوتوث. يتم شحنها باستخدام يو اس بي الشحن. تحتوي على ميكروفون مدمج متوفرة مقابل 589 ريال بدلاً من 629 ريال. jarir offers جوال سامسونج جالكسي زد فولد 2 احصل عليه الآن مقابل 5799 ريال فقط بدلاً من 7999 ريال واحصل على خصم بقيمة 2200 ريال للهاتف سعة 256 جيجا بايت.

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