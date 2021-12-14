تردد قناة الكأس Alkass One HD المفتوحة 2022 على النايل سات لمتابعة أقوى المباريات

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محمد سياف - ابو ظبي - قناة الكأس القطرية المفتوحة Alkass One HD واحدة من القنوات الناقلة للمباريات القوية ولاسيما مباراة النصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021 فيفا قطر بين منتخب قطر ومنتخب الجزائر المنتظرة في يوم الغد الأربعاء الموافق 15 من ديسمبر 2021 في المساء، إليكم في السياق التالي نستعرض تردد قناة الكأس Alkass One HD المفتوحة 2022 عبر القمر الصناعي النايل سات لمتابعة اقوى المباريات بدون تشفير.

تردد قناة الكأس Alkass One HD المفتوحة 2022

قناة الكأس القطرية المفتوحة Alkass One HD يتم استقبالها عبر أجهزة الاستقبال عبر القمر الصناعي النايل سات لمتابعة أقوى المباريات من خلال ضبط القناة عبر التردد التالي:

القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة 11919.

قطبية القناة أفقية H

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ يتم ضبطه على 2/3

أيضًا يمكن استقبال تردد قناة الكأس Alkass One HD بسهولة من خلال الأقمار الصناعية العرب سات وسهيل سات عبر ضبط البيانات التالية على جهاز الاستقبال، وهي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ سهيل سات 10770 عمودي V 27500 3/4 عرب سات 12245 عمودي V 27500 3/4

موعد مباراة قطر والجزائر

من المنتظر أن يتم نقل مباراة قطر والجزائر بفعاليات النصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021 في يوم الأربعاء الموافق 15 من ديسمبر 2021 في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة الكبرى، وهو الميقات المعادل للساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الجزائر، والساعة العاشرة بتوقيت دولة قطر على أرض ستاد الثمامة.