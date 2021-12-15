نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 15 ديسمبر 2021 وفرصة لربح الذهب في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية 15 ديسمبر 2021 تبدأ في صباح غد الأربعاء حتى الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2021، ما زالت أمامك عزيزي القارئ فرصة كبيرة لربح واحدة من 650 سبيكة ذهبية أو 6500 عربة مقاضي في إطار احتفالات العيد السنوي لأسواق العثيم، تشمل العروض كافة المقاضي المنزلية والأجهزة والكثير من المنتجات التي تتوفر بكافة فروع العثيم، يمكنك التسجيل عبر تطبيق اكتساب إذا كنت من العملاء النشطين لأسواق العثيم للحصول على فرصة من فرص الفوز بالسبائك الذهبية أو عربات التسوق، في هذا المقال من موقع “ثقفني” نقدم لكم أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة.

عروض العثيم الأسبوعية 15 ديسمبر 2021

عروض لا تتوقف تطلقها دائماً أسواق العثيم في يوم الأربعاء من كل أسبوع لكافة الأغراض التي قد يحتاج إليها العميل، تشمل عروض هذا الأسبوع من أسواق العثيم الكثير من الخصومات على أسعار اللحوم البلدية بكافة أنواعها، إلى جانب اللحم البرازيلي والاسترالي واللحوم الهندية، بالإضافة إلى اللحوم الضاني المحلية والخروف البربري.

تخفيضات على أسعار الأجبان المصرية شبيه جبن الفيتا المصري وجبن الفيتا الزهار بحبة البركة، جبن فيكتو دوبل كريم، وعروض على معظم أنواع الأجبان المعلبة مثل أجبان داري وفيكتو ومنتجات المراعي وبوك، خليط زبدة العثيم بطعم ومذاق رائع تناسب الطبخات اليومية أو صنع الحلوى الشرقية أو الكيكات الانجليزية المثالية لوجبة الفطور، خصم على زيتون هالي أخضر الأسباني وكافة أنواع المخللات المصرية أو المحلية.

عروض الفواكه تشمل الكثير من أنواع الفواكه الموسمية والفواكه التقليدية مثل التفاح والموز، عرض الفاكهة الأكبر لهذا الأسبوع هو عرض الفراولة، كل محبي الفراولة يحرصون على متابعة أسعار الفراولة نظراً لارتفاعها وندرتها، تتوفر بأسواق العثيم الفراولة المصرية بسعر منافس لن تجدوه في أي مكان آخر بسعر 3 ريالات فقط للعلبة، عروض على فواكه أخرى مثل الأناناس والكيوي والتفاح الأخضر والكاكا والبطاطا الحلوة.

عروض على جميع أنواع البذور “اللب” منها دوار الشمس واللب الأبيض أو بذور القرع، كذلك المكسرات والسوداني وجميع انواع التوابل في قسم العطارة.

أحدث عروض العثيم لهذا الأسبوع بصفحة واحدة

نوضح لكم أحدث عروض أسواق العثيم بصفحة واحدة لهذا الأسبوع: