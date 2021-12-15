نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف شاهد بالصور احدث عروض العثيم وخصومات تصل إلى 50% حتى 21 ديسمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت أسواق العثيم عن طرح أحدث عروضها الترويجية وذلك حتى يوم الثلاثاء 21 ديسمبر الجاري، بكافة فروعها المنتشرة في جميع المدن والمحافظات السعودية، حيث يعد العرض الجديد هو العرض السادس بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية لإنشاء أسواق العثيم في المملكة، وذلك منذ ما يقرب من 65 عاماً، ولهذا فقد تضمن العرض الجديد، عدد من الجوائز تصل قيمتها لأكثر من ثلاثة ملايين ريال سعودي.

شاهد بالصور احدث عروض العثيم وخصومات تصل إلى 50% حتى 21 ديسمبر

ويتضمن العرض الجديد كافة احتياجات الأسرة السعودية من مختلف السلع الغذائية والمنتجات والأصناف، وكل تلك الأصناف والمنتجات عليها خصومات لا مثيل لها تصل في بعض الأحيان إلى 50% من ثمن السلعة الأصلي، بما يعني شراء السلعة المطروحة بنصف الثمن، وهو ما يشجع الأفراد على شراء كافة احتياجاتهم من مختلف أنواع السلع من أي فرع من الفروع المنتشرة في كافة مدن المملكة ويمكن معرفة المنتجات والأصناف المطروحة في العرض الجديد من خلال مجلة العروض التالية:-

وعادة ما تشهد العروض التي يتم طرحها اقبالاً متزايداً من جانب المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية، وذلك لما تتضمنه هذه العروض من خصومات هائلة لا مثيل لها في أي مكان أخر، وبالتالي الاستمتاع بهذه الخصومات عند الشراء، وهو ما يؤدي إلى السماح بشراء كميات أكبر، وذلك من أجل الاستفادة بأكبر نسبة خصم ممكنة.

وتعد أسواق عبد الله العثيم التجارية، هي أحد اهم الأسواق التجارية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، وتعمل على زيادة فروعها داخل مدن ومحافظات المملكة، وذلك من خلال زيادة استثماراتها لأنشاء المزيد من الفروع داخل المملكة، من أجل توفير احتياجات المواطن السعودي بأرخص الأسعار وأجود الأصناف.

وتتواجد أيضاً في جمهورية مصر العربية، ويعمل فرعها المتواجد داخل مصر، على طرح المزيد من العروض الترويجية، والتي تهدف في النهاية إلى تخفيف الأعباء المتزايدة الملقاة على عاتق المواطن المصري والسعودي على حد سواء، والاستفادة من نسبة الخصومات الكبيرة التي يتم طرحها على مختلف السلع والأصناف، حيث أن العروض عادة ما تتضمن سلع غذائية وأدوات وأجهزة كهربائية ومنزلية وملابس ومنظفات وشاشات وجوالات وغيرها من السلع والأصناف التي لا يمكن الاستغناء عنها وتكون بأرخص الأسعار بفضل نسبة الخصومات الكبيرة عليها.

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