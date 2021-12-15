نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض المزرعة في موسم جوائز المزرعة وتحطيم الأسعار في المقال التالي

عروض المزرعة تقدم أفضل العروض الأسبوعية على السلع الغذائية المختلفة والمتنوعة من منتجات البقالة والتموين الأساسية، كما تقدم المؤسسة السعودية للتسويق والمعروفة باسم مجموعة أسواق المزرعة مهرجان الجوائز على 8 سيارات حديثة، ويمكنكم الإطلاع على شروط المسابقة من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع المزرعة المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، فسارعوا بالمبادرة والذهاب إلى أقرب فرع للتمتع بكل هذه العروض وأكثر، ومن خلال هذا المقال نستعرض لكم أهم وأفضل العروض. عروض المزرعة لتحطيم الأسعار على السلع المختلفة: بركة خليط زيت الذرة للطبخ والقلي فاخر بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال.

نسكافيه جولد كريما وزن 100 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال.

فولمر عسل الزهور أوكتاجون وزن 500 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال.

اميكا سناك الكرة وزن العبوة 125 جرام بسعر 4.50 ريال سعودي بدلاً من 9.95 ريال. عرض قودي معكرونة أحجام وأنواع مختلفة بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 14.95 ريال.

السعودية حليب بطعم الفراولة أو الشوكولاتة أو الموز بسعر 17.95 ريال سعودي الكرتونة بدلاً من 26.95 ريال.

جنات أرز مصري طبيعي وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 27.95 ريال.

فيو مياه معدنية بسعر 10.95 ريال سعودي للكرتونة بدلاً من 18.50 ريال. عروض الأجبان واللحوم الحمراء والبيضاء: الجميل حلاوة طحينة سادة بسعر 8.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 24.95 ريال.

أمريكانا مورتديلا بقري متنوعة بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 38.95 ريال.

برجر عجالي طازج بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 57.95 ريال.

اليوم أجنحة الدجاج الطازجة بسعر 8.50 ريال سعودي للطبق وزن 900 جرام بدلاً من 10.50 ريال.

جبنة موزاريلا السنبلة بسعر 31.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 42.95 ريال.

جبن مدخن طبيعي بسعر 49.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 76 ريال.

ستروجانوف بقري قطع بسعر 34.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 54.95 ريال.

طبق أفخاذ دجاج كاملة اليوم طازجة وزن 900 جرام للعبوة بسعر 13.50 ريال سعودي بدلاً من 19.75 ريال. كيلو رمان مصري الغني بالفيتامينات والمعادن المغذية للقلب والتقليل الكوليسترول بسعر 4.95 ريال سعودي للكيلو.

تفاح أخضر الغني بالفيتامينات والبروتينات التي تعمل على تعزيز المناعة والحفاظ على صحة البشرة والجلد بسعر 6.95 ريال سعودي للكيلو.

عرض المزرعة عصير برتقال سعة واحد لتر الغني بفتامين سي الهام لرفع المناعة بسعر 13.95 ريال.

لفت التخليل الغني بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان وخاصة من يتبعون نظام غذائي للتنحيف بجانب خل التفاح وغيرها من معززات حرق الدهون بسعر 2.95 ريال سعودي للكيلو.

شمندر الفني بالألياف التي تعمل على حماية المعدة والوقاية من الألتهابات بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو.

مشروم طازج طبيعي بسعر 7.95 ريال سعودي للعلبة. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض المزرعة في موسم جوائز المزرعة وتحطيم الأسعار - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض المزرعة في موسم جوائز المزرعة وتحطيم الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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