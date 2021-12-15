نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو اليوم بتخفيضات الشتاء على دفايات ساكو saco وأوفر عروض مستلزمات المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفوا على عروض ساكو السعودية التي تقدمها حرصًا على توفير كافة حلول التدفئة داخل المنزل، من خلال توفير الدفايات بأنواعها، وإضافة إلى ذلك المفروشات الشتوية بأشكال عديدة وتدفئة أعلى، ولمن يبحث عن مختلف مستلزمات المنزل إليكم فرصة لا مثيل لها لشراء كل المستلزمات بخصم كبير، وتندرج لوازم التخزين والتنظيم تحت مستلزمات المنزل المتاحة في عروض ساكو saco.

عروض ساكو اليوم

تقدم ساكو دفايات بأرخص الأسعار لفترة محدودة، وأشكال مختلفة منها، فيوجد دفايات تثبت على الحائط بنفس فكرة المكيف، وأنواع أخرى من الدفايات متنقلة أي يُمكن تحركيها معك عند التنقل من غرفة لأخرى، والنقاط التالية تتضمن مواصفات وأسعار دفايات ساكو المتاحة طوال فترة التخفيضات الشتوية.

دفاية كهربائية ساكو 2400 واط بسعر 279 ريال سعودي.

دفاية تثبت على الحائط 2000 واط، بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 209.75 ريال سعودي.

دفاية زيت ساكو، 9 ريشة، بسعر 259 ريال سعودي بدلًا من 339.75 ريال سعودي.

مفارش ساكو عروض

لحاف ساكو الأن بعدد كبير من الألوان والنقشات في جميع فروع ساكو السعودية، ومفروشات عملية 2×1، أي يكون كل وجه منها بنقوشات وألوان مختلفة، بحيث يُمكن استخدام كلاهما، وإليكم العروض:

لحاف ساكو، طقم مكون من 4 قطع، يستخدم عالوجهين، بسعر 159 ريال سعودي بدلًا من 189.75 ريال سعودي.

ساكو saco

لوازم التخزين والتنظيم في نشرة تخفيضات ساكو saco، ومن بينها وحدات التخزين، والتي تعتمد في فكرتها على تنظيم وترتيب أكبر عدد من الأغراض في رفوف مرتبة فوق بعضها، مما يسهل من العثور على الأشياء في المنزل، وأيضًا يجعلها تشغل أقل مساحة في المنزل وأن تبقى منظمة ومرتبة في نفس الوقت، فيمكن وضع وحدات التخزين في جانب من جوانب الغرفة، وترتيب كافة الأغراض الخاصة بتلك الغرفة في تلك الوحدات، كما يمكن تحركيها بسهولة، وبشكلٍ خاص تلك الوحدات المزودة بعجلات في الأرجل.

وحدة تخزين مكونة من 5 رفوف، بسعر 229 ريال سعودي بدلًا من 279.75 ريال سعودي.

وحدة تخزين بعجلات، مكونة من 6 رفوف، بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال سعودي.

عروض ساكو السعودية

الوسادات المصممة بحيث تأخذ شكل الرقبة؛ للحصول على أقصى راحة يمكنكم شراؤها من ساكو، وكذلك الوسادات المضادة للحساسية، وغيرها من الأشكال من الوسادات.