شوف عروض بنده لنهاية العام غير أي عروض أخرى داخل المملكة

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عروض بنده لنهاية العام غير أي عروض أخرى داخل المملكة، هذا الأسبوع مليء بالتوفير ضمن عروض الـ (1+1) و(2+1) و(2+2) و(3+2) متوفر الآن بجميع أسواق هايبر بنده على كافة احتياجات الأسرة والمنزل العصري، كما توجد عروض أخرى على المنتجات الأساسية ضمن عروض نهاية العام وأيضا توجد تشكيلة مميزة وأسعار حصرية لا تفوتها كل ذلك وأكثر داخل فروع هايبر بنده، هذه العروض تسري من اليوم الأربعاء الموافق 11 جمادى الأول وتستمر إلى الثلاثاء الموافق 17 جمادى الأول 1443 هـ أو حتى نفاذ الكمية. عروض بنده لنهاية العام: الآن احصل على 2 + 1 من طحين فاخر البيكر (1 كيلو) بسعر البيع الأساسي للعملاء قبل الخصم، وسعر البيع الأساسي للعملاء بعد الخصم 9.75 ريال سعودي.

اشتري من داخل فروع هايبر بنده السعودية شبيهة قشطة بوك حجم (170 جرام)، من ضمن عروض 3 + 2 مجاناً من بنده بسعر 9.95 ريال سعودي للعملاء بعد التخفيض بدلا من سعر البيع الأصلي قبل التخفيض وهو 17.50 ريال سعودي.

عرض على مزيج زيت متبقي الزيتون الباشا حجم (500 مل)، 1 + 1 مجانا بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من سعر 33.90 ريال سعودي.

كما يمكنك الاستفادة من عروض سوبر ماركت هايبر بنده على 1 + 1 مجاناً. من طماطم كاتشب هاينز عبوة ضاغطة (1 كيلو) بسعر 57.90 ريال سعودي قبل الخصم. وسعر العبوة بعد الخصم المقدم من هايبر بنده لكافة عملاء هايبر بنده هو 28.95 ريال سعودي.

أيضا يمكن الحصول على كريمة البندق والكاكاو بنده حجم (750 جرام). ضمن عروض نهاية العام اشتري واحد واحصل على الأخر مجانا ( 1 + 1 ). بسعر 29.95 ريال سعودي بدلا من سعر 59.90 ريال سعودي.

كل هذا وأكثر ضمن عروض نهاية العام تسوق ووفر ضمن النشرة الإلكترونية التسويقية. للأسبوع 51 ويسري هذا العرض من الأربعاء 11 جمادى الأول إلى الثلاثاء 17 جمادى الأول 1443 هـ أو حتى نفاد الكمية.

برتقال للعصير مصري / جنوب أفريقي بسعر 2.75 ريال سعودي للكيلو بعد التخفيض بدلاً من سعر 5.95 ريال سعودي.

كيلو من الجمبري الريبان مزارع 50 / 60 سعر الكيلو بعد الخصم هو 27.95 ريال سعودي. بدلا من السعر الأساسي للكيلو قبل الخصم وهو 39.95 ريال سعودي.

ستيك سلمون نرويجي بسعر 59.95 ريال سعودي للكيلو بعد الخصم. بدلاً من سعر الكيلو الأصلي قبل الخصم وهو 84.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده لنهاية العام غير أي عروض أخرى داخل المملكة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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