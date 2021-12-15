شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم 50% حتى نهاية الأسبوع تسوق الأن

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عروض اكسترا الأسبوعية، تعد شركة اكسترا من الشركات المساهمة التي يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذه الشركة حريصة من أجل تقديم العديد من الخصومات والعروض على جميع المنتجات والمستحضرات التي توفرها شركة اكسترا، كما أن الشركة تعتبر من الشركات المتخصصة بمجال البيع للكثير من المستحضرات مثل، كافة الإلكترونيات التي تكون من خلال التجزئة كالأجهزة الكهربائية والمنزلية وغيرها، حيث أن شركة اكسترا لديها اثنان وأربعون فرع في المملكة العربية السعودية.
عروض اكسترا الأسبوعية خصم 40% حتى نهاية الآسبوع تسوق الآن
عروض اكسترا الأسبوعية
شركة اكسترا تكون من الشركات التي لها الكثير من العلامات التجارية الرائدة في كافة أرجاء العالم، وأيضًا فإن الشركة تعمل على توفير وتجهيز الكثير من المنتجات والمستلزمات على سبيل المثال، كافة الأجهزة الكهربائية وهواتف المحمول والأجهزة المنزلية وأجهزة الحاسوب، كما يمكن أن تتوافر مستحضرات خاصة بالوقاية الشخصية مع العديد من المنتجات الثانية، كما يكون متواجد مع جميع المستحضرات ضمان لفترة كبير.
عروض شركة اكسترا السعودية
عروض وخصومات اكسترا الشهرية علي مجموعة مختارة من المنتجات جميع العروض متاحة بجميع فروع اكسترا بالمملكة.
- خصومات اكسترا الشهرية هاتف من النوع آبل آيفون 12 سعة 64 جيجا بايت 5 جي رام باللون الأبيض يكون بسعر 2899 بدلًا من 3799 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا اليوم هاتف من النوع سامسونج جالكسي إي 12 سعة 64 جيجا بايت 5 جي رام باللون الأبيض يكون بسعر 539 بدلًا من 599 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا اليومية تليفزيون حجم 58 بوصة من النوع كلاس برو عالي الدقة يكون بسعر 1999 بدلًا من 3999 ريال سعودي.
خصومات اكسترا اليوم
- خصومات اكسترا الأسبوعية الدفاية السيراميك من النوع كلاس برو 2000 واط باللون الأبيض يكون سعرها 269 بدلًا من 299 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا الشهرية مايكروويف حجم 42 لتر من النوع إل جي سولو باللون الأسود يكون بسعر 669 بدلًا من 1049 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا الأسبوعية كمبيوتر المحمول من النوع أتش بي حجم 15.6 بوصة سعة 256 جيجا بايت كور 5 واحد تيرا باللون الأبيض يكون بسعر 2999 بدلًا من 3299 ريال سعودي.
- عروض اكسترا الشهرية مجفف الشعر من النوع فيليبس 1200 واط باللون الأسود تكون بسعر 49 بدلًا من 89 ريال سعودي.
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