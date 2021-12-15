نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض اكسترا الأسبوعية على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في المقال التالي

أحدث عروض اكسترا الأسبوعية على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية من اللابتوب والكمبيوتر، وغيرها العديد من أقوى العروض على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، وأيضاً عروض الأثاث الخارجي، فكل هذه العروض وأكثر متوفرة من خلال جميع فروع شركة اكسترا السعودية المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، كما أنها متوفرة للبيع والتسوق أون لاين من خلال الموقع الرسمي للشركة حيث أن عروض الأجهزة اللوحية والكمبيوتر تمثل عروض خاصة بالموقع، مع إمكانية التوصيل المجاني على المشتريات ذات القيمة المالية أعلى من 99 ريال سعودي، أو الاستلام من أحد المعارض الخاصة بالشركة. عروض اكسترا الأسبوعية على الهواتف الذكية: عرض الأكثر مبيعا على جوال أيفون 12، يدعم الجيل الخامس 5جي ، سعة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر بسعر 3,199 ريال سعودي بدلاً من 3,799 ريال.

هاتف سامسونج جالاكسي اس 21 الترا، يدعم الجيل الخامس 5جي، سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود بسعر 3,899 ريال سعودي بدلاً من 5,199 ريال، ويتمتع هذا العرض بإختيار مجموعة من الهدايا المجانية. أبل أيفون 12، يدعم الجيل الخامس 5جي، سعة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأحمر بسعر 3,199 ريال سعودي بدلاً من 3,799 ريال.

سامسونج جالكسي اس 20 إف إي، يدعم الجيل الخامس 5جي، سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأحمر بسعر 1,899 ريال سعودي بدلاً من أن 2,999 ريال، وهذا العرض يتمتع بإختيار مجموعة الهدايا. سامسونج نوت 20، يدعم الجيل الرابع 4جي، سعة 256 جيجا بايت، متوفر باللون البرونزي بسعر 2,399 ريال سعودي بدلاً من 3,699 ريال.

وعرض الأكثر مبيعا على جوال أبل أيفون 12 باللون الأبيض وبخصم 15,79%. عروض إكسترا الخاصة بالموقع على الأجهزة اللوحية: أبل ماك بوك برو موديل 2020، مقاس 13 بوصة، سعة 256 جيجا بايت و 8 جيجا بايت رام، 1 تيرا رمادي بسعر 3,299 ريال سعودي.

آتش بي لاب توب كور اي 5، مقاس 15,6 بوصة، مقاس 256 جيجا بايت و 8 جيجا رام، 1 تيرا رمادي بسعر 3,299 ريال. آبل ماك بوك برو ام 1 برو، 10 كور،مقاس 14 بوصة، مقاس 16 جيجا بايت، متوفر باللون الفضي بسعر 10,999 ريال سعودي بدلاً من 11,799 ريال.

عرض الأكثر مبيعا على آيسر آسيير 5، كور أي 7، مقاس 14 بوصة ، 1 تيرا إس إس دي متوفر باللون الفضي بسعر 4,499 ريال سعودي. مع العلم أن جميع عروض اللاب توب تتمتع بهديتين شراء مجانية بقيمة 438 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أحدث عروض اكسترا الأسبوعية على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أحدث عروض اكسترا الأسبوعية على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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