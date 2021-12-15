شوف عروض لولو هايبر المميزة بخصوماتها المذهلة على مختلف الأجهزة عروض ال10 وال15 وال20 ريال لا تفوتها LULU

عروض لولو هايبر المميزة بخصوماتها المذهلة على مجموعة كبيرة من الأجهزة المختلفة بأسعار خيالية. أسعار لولو على الأجهزة هي عروض ال10 وال15 وال20 ريال المنتشرة في جميع متاجر لولو هايبر الكبرى في المملكة العربية السعودي. في هذا المقال سوف نقدم لكم مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية التي يبحث عنها الجميع بأسعار خيالية لا تفوتها.

أحدث عروض لولو هايبر المميزة على الأجهزة الإلكترونية بخصومات جبارة

لكل من يبحث عن أهم الأجهزة الإلكترونية واكسسواراتها وعن أفضل الخصومات والأسعار، فتنفرد فروع لولو هايبر عن غيرها بتقديم عروضال10، ال15، وال20 ريال على مختلف المنتجات لا تفوت العرض. العرض مستمر حتى 18 ديسمبر 2021 بأفضل العروض.

خصم 14 ريال على ساعة متنوعة من يونيفرسال بألوان وأشكال مميزة، للحبة بسعر 15 ريال بدلاً من 29 ريال سعودي.

خصم 29 ريال على مروحة عنق قابلة لإعادة الشحن من يونيفرسال، متوفر منها اللون الأبيض والأسود. للحبة بسعر 20 ريال بدلاً من 49 ريال سعودي.

لمتابعة وزنك بصورة دائمة وكل يوم نصحك بشراء ميزان الحمام الرقمي من أيكون، بسعر 25 ريال بدلاً من 49 ريال سعودي، ووفر 24 ريال.

خصم 34 ريال على توشيبا فلاشة ميموري، سعة 64 جيجا بايت، بسعر 20 ريال بدلاً من 54 ريال سعودي.

احصل على خصم 39 ريال على اكستريم سماعة بلوتوث ستيريو، مقابل 30 ريال بدلاً من 69 ريال سعودي.

استمتع مكبر الصوت اللاسلكي المتنقل من دات، بسعر 20 ريال بدلاً من 39 ريال، بخصم 19 ريال.

احصل على سماعة الأذن من لينوفو، بسعر 20 ريال بدلاً من 39 ريال سعودي.

تخفيضات لولو هايبر الجبارة على الأجهزة المنزلية

احصل على طقم أكواب عصير من باسابتشي، الطقم يتكون من 6 قطع. بسعر 15 ريال بدلاً من 22 ريال سعودي.

خصم 46 ريال على المنتج الألماني ترمس لحفظ السوائل من ليف هيت بسعة 1 لتر، بألوان مختلفة ورائعة. بسعر 30 ريال بدلاً من 76 ريال سعودي.

كريستال دروبس طقم كوب زجاج، مكون من 6 قطع متنوعة، مقابل 20 ريال بدلاً من 28 ريال سعودي.

LULU Hyper Offers الكبرى على الشوايات وغيرها من الأجهزة