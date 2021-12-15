“تسبب الوفاة”.. تحذير شديد اللهجة بشأن لعبة «pop it» لا تشتريها لأولادك وتخلص منها فورا

“تسبب الوفاة”.. تحذير شديد اللهجة بشأن لعبة «pop it»، لعبة بوب أن بابل أو «pop it» هي لعبة ظهرت في السنة الماضية ومن أن تواجدت في الأسواق وبدأ الأولاد والأهالي بشرائها للأطفال دون التركيز في السن أو عمر الطفل لأنهم يرون أنها أمنه، وذلك لأنها مصنوعة من مادة تشبه السيليكون وهي تأخذ شكل بيضاوي أو مربع أو شكل خماسي وكذلك يوجد منها على شكل قلب، ولكن كانت هذه اللعبة محل وقف من موقعنا حتى نتعرف أكثر عليها وعلى المخاطر التي تحملها بداخلها فتابعونا.

لعبة بوب أت «pop it»

ظهرت مؤخراً لعبة بوب أت في كل المراكز التجارية ومحلات لعب الأطفال، وأقبل أولياء الأمور على شرائها للأطفال دون النظر إذا كانت تحمل بداخلها أي فوائد للطفل أو لا، على الرغم من ظهور عدد من الألعاب في السنوات الماضية والتي كان لها أثر سلبي في نفوس الأطفال والمراهقين مثل الحادثة التي حدثت في عام 2018م عندما قام طالب بطعن معلمته في الإسكندرية بسكين، وقال في اعترافاته أن لعبة «بابجي»، هي ما دفعته إلى ذلك.

وقد ظهر عن الأزهر الشريف وكذلك أطباء علم النفس خطورة هذه الألعاب على صحة أولادنا العقلية والنفسية، وأنه يجب أن يتم النظر والبحث قبل ترك الأطفال مع هذه اللعب.

الخطر من لعبة بوب أت

لا يأتي الخطر من لعبة بوب أت بشكل مباشر ولكنه يأتي في تأثيرها على الأطفال من حيث زيادة الميل للانعزال والتوحد، مما يجعله ينفصل عن العالم المحيط وجميع اللعب تشترك في هذا الأمر، إلا الألعاب الجماعية، ولعبة بوب أت قد تكون خطر على حياة الأطفال الصغيرة بسبب أن الطفل يمكن أن يقوم ببلع البلية التي تكون مع اللعبة أو التي يحضرها الطفل حتى يشعر بمتعه أكبر، وهي يمكن أن تنهي حياته إذا قام ببلعها.