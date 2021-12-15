أنقذ أسنانك من الضياع.. تبيض الأسنان كالؤلؤ وازالة الجير والأصفرار بمكون سحري موجود في كل منزل

‏تبييض الأسنان من العمليات التي يحلم بها العديد من الناس وذلك لأن الجميع يتمنى أن يحصل على أسنان بيضاء ولامعة وناصعة تلفت نظر كل من ينظر إليها ودائمًا يتمتع الأشخاص الذين لديهم أسنان بيضاء بالثقة كبيرة في نفسهم تجعلهم أكثر حماسًا في الحديث لذلك يحاول الكثير من الناس أن يتبعون بعض الطرق التي تساعدهم على تبييض أسنانهم ومن خلال هذا المقال سنتعرف على بعض المكونات الطبيعية التي يمكن من خلالها الوصول إلى أسنان بيضاء وناصعة بدون استخدام أي مواد كيميائية تحدث أيضا عن بعض المكونات التي نحتاجها لصناعة هذه الطرق.

‏مكونات طريقة تبييض الأسنان بمكون سحري

‏هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها في تبييض الأسنان ولكن بعض المكونات تعطينا فعالية اكبر للقضاء على تسوس الأسنان والمشاكل التي تظهر عليها وفيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي يمكن من خلالها صنع طريقة فعالة لتبييض الأسنان وهذه المكونات هي:

‏ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.

‏ملعقة كبيرة من خل التفاح.

‏ثمرة من البطاطس.

‏ملعقة صغيرة من الملح.

‏خطوات عمل طريقة تبييض الأسنان السحرية

‏هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لتبييض الأسنان ولكن سنتحدث خلال هذه الفقرة عن الخطوات التي يمكن من خلالها إعداد طريقة تبييض الأسنان السحرية وهي:

‏أولا نقوم بتقسيم حبة البطاطس وبعد ذلك نقوم بوضعها في الخلاط حتى تصبح مثل العجين.

‏بعد ذلك نقوم بوضع البطاطس في علبة ونضيف لها ملح وخل تفاح والمعجون ونستمر في تقليب الخليط حتى يصبح إمتزاجه قويًا.

‏نستمر في تقليب الخليط حتى يصبح قوامها مناسبا.

‏‏نضع العلبة التي تحتوي على الخليط داخل الثلاجة ولا نخرجها إلا وقت الاستخدام.

فيما يلي طريقة استخدام الخليط على الأسنان: