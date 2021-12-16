نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اليوم extra السعودية تخفيضات الشتاء من اكسترا اون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم أقوى في السعودية وأوفر تخفيضات الشتاء من متجر اكسترا extra الإلكتروني، العروض متاحة من اكسترا اون لاين على الموقع الرسمي، والذي يتيح العديد من خدمات الشحن والفك والتركيب، بالإضافة إلى تقسيط اكسترا الخدمة المخصصة لتسهيل الدفع لجميع العملاء من المستهلكين، في بداية موسم الشتاء يقدم متجر اكسترا الالكتروني مجموعة من العروض الشتوية التي تضم أجهزة دفايات اكسترا متفاوتة المواصفات والأسعار، تصلح للمساحات الكبيرة والصغيرة، بالإضافة إلى عروض الأثاث الداخلي من اكسترا وعروض اثاث الحدائق والمظلات، كما يضم كتالوج اكسترا الجديد مجموعة من الأجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة بأسعار منافسة.

عروض اكسترا

من أهم الأجهزة الكهربائية الحديثة هي أجهزة منقي الهواء، التي تجعل من الهواء المحيط بيئة صحية صالحة للتنفس بشكل طبيعي، تعمل أجهزة تنقية الهواء على قتل البكتيريا والجراثيم والتخلص من الحشرات الدقيقة والأتربة والعوالق الجوية، وبذلك تقل احتمالية الإصابة بالعدوى الفيروسية والبكتيرية المنتشرة في الأجواء، ولذلك يعرض متجر اكسترا أفضل أنواع منقي الهواء من حيث الجودة الممتازة والسعر المناسب.

فيليبس جهاز منقي الهواء 3*1 مزود بمروحة ودفاية 2000 وات بسعر 1399 بدلًا من 1799 ريال سعودي.

منقي الهواء فيليبس يغطي مساحة 79 متر مربع بسعر 1599 بدلًا من 1899 ريال سعودي.

جهاز فيليبس لتنقية الهواء يغطي مساحة 83 متر مربع بسعر خاص 1599 بدلًا من 1799 ريال سعودي.

دايسون منقي الهواء حار وبارد بسعر 2799 بدلًا من 3099 ريال سعودي.

دفايات اكسترا

تساعد أجهزة الدفايات على تعديل حرارة الطقس داخل المنزل، بحيث توفر جو معتدل ورائع طوال فصل الشتاء، وتتوفر العديد من أجهزة المدفأة بمواصفات تتناسب مع كافة المساحات، والتي تصلح لعدة أغراض منها المدفأة فقط ومنها المدفأة المزودة بمنقي الهواء، إلى جانب ميزة أنها سهلة التنقل والحركة لاستخدامها في أي مكان داخل المنزل، مما يجعلها حل عملي، الدفايات متوفرة بأسعار مناسبة مع إمكانية التقسيط.

دفاية سيراميك كلاس برو 2000 وات ديجيتال بسعر 309 بدلًا من 349 ريال سعودي.

جهاز دفاية كولين الكهربائية 4 شمعات 2200 وات مزودة بـ 2 مستوى لضبط الحرارة بسعر 299 ريال سعودي.

كولين دفاية ذات جهتين 2400 وات 3 مستويات لضبط الحرارة بسعر 159 ريال سعودي.

دفاية مدورة من كولين 6 شمعة 2000 وات تعمل بـ 2 مستويات لضبط الحرارة بسعر 259 ريال سعودي.

اكسترا اثاث الحدائق

يوفر متجر اكسترا extra مجموعة من أثاث الحدائق الأكثر طلبًا في المملكة السعودية، والذي يتيح الرفاهية والراحة خلال فترة الإسترخاء خارج المنزل، كما أنه يتسم بالعملية وتعدد الاستخدام، وتتميز أغلب العروض المتوفرة في كتالوج اكسترا السعودية بالخامات الصلبة والمتانة، كما أنها صممت على أعلى مستوى من الجودة من حيث اختيار التصميم العملي الجذاب، والخامات العملية سهلة التنظيف والاستخدام، والتي تتحمل تغير العوامل المناخية في الخارج طوال فصل الشتاء، وإليكم تفاصيل العروض.