طريقة جهنمية لتنظيف وتلميع شفاط المطبخ والحمام وإزالة الدهون والبقع في دقائق معدودة

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تنظيف شفاط المطبخ، يعتبر تنظيف شفاط المطبخ من اكثر الأمور التي تزعج ربة المنزل وتمثل لها عبء حيث ان شفاط المطبخ تجتمع حوله دهون المطبخ وطريقة فكه وتركيبه فهي تتركه الى تتراكم عليه الاتربة والدهون والأوساخ فتمثل لها مشكله لذلك هو محل بحث دائم عن ايجاد طرق سهلة من اجل تنظيف شفاط المطبخ ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على اسهل الطرق في تنظيف الشفاط بشكل أمن وسريع ولا تأخذ وقت وجهد من ربة المنزل.
طرق تنظيف شفاط المطبخ
يوجد اكثر من لتنظيف شفاط المطبخ دون عناء او بذل مجهود كبير كما يظن الكثير من السيدات فيمكن تنظيفه بادوات موجوده في البيت وفيما يلي بعض طرق تنظيف الشفاط:
تنظيف شفاط المطبخ باستخدام بيكربونات الصوديوم
- يجب في البداية فصل الكهرباء عن شفاط المطبخ حتى يتم تنظيفه بشكل امن
- ثم نقوم بفك اجزاء الشفاط تدريجيا، حتى يسهل تنظيفه.
- نحضر وعاء كبير ونضع به كميه من الماء الدافئ، ثم نضيف كوب من الخل الابيض وربع كوب من بيكربونات الصوديوم.
- ثم نقوم بإضافة ربع كوب من سائل التنظيف، ونقوم بمزج المكونات معا.
- ثم نضع مكونات الشفاط في هذا الماء، ونتركه لمدة ساعة أو اكثر.
- ثم نحضر فرشاة نقوم بفرك الاوساخ الموجودة على الشفاط وستجدي انها تنزل بكل سهولة.
- ثم نقوم بشطف الشفاط بالماء الفاتر وستجدي انه اصبح كالجديد مرة اخرى دون جهد منك.
تنظيف الشفاط الكهربائي بإستخدام النشادر
النشادر هي من اكثر المواد التي لها قدرة كبيرة في تنظيف الاوساخ وهذا ما سوف تلاحظيه بنفسك.
- قومي بفصل التيار الكهربائي عن الشفاط ثم قومي بفك اجزاء الشفاط من المروحة والاجزاء الخارجية والداخلية.
- احضر وعاء كبير ونضع بداخله كمية كبيرة من الماء المغلي.
- نضع بداخل الماء اربع ملاعق كبيرة من النشادر والخل الابيض ونقوم بتقليب المكونات جيدا .
- ثم نضع مكونات الشفاط في الماء ونتركهم لمدة ساعة وباستخدام فرشاة نقوم بفرك الاوساخ جيدا.
- ثم نقوم بغسل مكونات الشفاط الداخلية والخارجية وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.
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