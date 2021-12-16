المكون السحري لتنظيف الحلل الالومنيوم وعيون البوتاجاز والطاسات بدون دعك

تبحث عدد كبير من السيدات عن حلول جذرية يتم من خلالها تنظيف الأواني و إزالة البقع الصعبة في الحلل الالمونيوم وعيون البوتاجاز، وتنظيف الأحواض، وقد جئنا لكم اليوم بمكون رائع للغاية سيقوم بنسف كل هذه الدهون ومحوها تماما مهما كان قوتها، ودرجة اتساخها القوية، وهذا المكون يعتبر بديل الصودا الكاويه حيث يقوم بالقضاء تماماًعلى جميع البقع الصعبة والشديدة.

مكون رهيب لازالة الدهون والاتساخات

سوف نستخدم واحد كوب من البيبسي الاضافه الى بواقي صابون التي توجد لديك، سواء كان صابون غسيل او اي نوع من الصابون وسوف تكون طريقه تحضير هذا المكون الذي سيقضي على البقع كالتالي:

في بداية الأمر سوف نحضر كوب ونضع فيه ملعقة صغيرة من البيكنج باودر ثم نضع عليها ماء ونقوم بتقليبه جيدا وبعد ذلك ركنها على جنب الان

بعد ذلك سوف نأتي ببقايا الصابون لأي نوع لديك ونقوم ببشر هذه البواقي حتي تكون كمية الصابون المستخدمة حوالي صابون واحدة

بعد ذلك سوف نقوم باحضار حله ونضع فيها كل الصابون الذي قمنا ببشره، ونضعه على النار ونضع عليها كوب من البيبسي وهو المكون السحري الذي نتكلم عنه اليوم، وونقلب الصابون المبشور مع البيبسي حتي يفور

حيث نقوم بالتقليب تقليب الجيد وبعد ان قمنا تقليب الصابون والبيبسي نضيف كوب الماء والبيكنج بودر

ونستمر في التقليب حتى نجد كل الصابون المبشور قد ذاب تماما واصبح القوام كريمى

وبعد ان انتهي نقوم بتنزيله من على النار ثم نتركه يبرد

استخدامات البيبسي وبواقي الصابون في ازالة الدهون

نبدأ في استخدام مسحوق البيبسي في الاشياء التي سنقوم بتنظيفها ومنها