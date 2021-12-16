شوف أقوى خصم على المكياج ومستحضرات التجميل في عروض الجمعة البيضاء نون السعودية

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عمر شويل - جدة أقوى خصم على المكياج ومستحضرات التجميل في عروض الجمعة البيضاء نون السعودية، حيث توفر في عروض نون المستمرة حتى نهاية العام ميك أوفر 22 علبة خافي العيوب وأحمر الخدود إسينشال الترا إتش دي، حجم 23 جرام متعدد الألوان ومتوفر بسعر 70 ريال بدلاً من 137 ريال بخصم 48٪. كما توفر نارس خافي عيوب البشرة كريمي ومضئ للبشرة زنجبيل بسعر 31 ريال بدلاً من 96 ريال بخصم 68٪، وتوفر كذلك لورا مرسييه بودرة تثبيت سائبة شبه شفاف بسعر 65 ريال بدلاً من 180 ريال بخصم 64٪، كما توفر فور إيفر 52 مناديل مبللة لإزالة المكياج أبيض بسعر 10 ريال بدلاً من 30 ريال.

أقوى خصم على المكياج ومستحضرات التجميل

توفر ضمن تخفيضات مستحضرات التجميل من نون إيلف علبة أحمر خدود حجم 4.8 جرام فاتح، وذلك بسعر 35 ريال بدلاً من 122 ريال بخصم وصل إلى 71٪، وتوفر BOURJOIS PARIS كريم أساس هيلثي ميكس مقاوم لعلامات الإجهاد حجم 30 مل 55 بيج داكن، وبلغ سعره 68 ريال بدلاً من 133 ريال بخصم 48٪. وتوفر أوفرا علبة ظلال برو بوهو متعدد الألوان بسعر 239 ريال بدلاً من 371 ريال بخصم 35٪، كما توفر جولدن روز بخاخ للمكياج شفاف بسعر 27 ريال بدلاً من 60 ريال خصم 56٪، وتوفر كذلك BOURJOIS PARIS كريم أساس إير مات يدوم لمدة 24 ساعة حجم 30 مل 06 جولدن صن، وبلغ سعره 37 ريال بدلاً من 103 ريال بخصم 64٪ في عروض الجمعة البيضاء من نون.

يتوفر ميشا كريم بي بي إم بيرفيكت كوفر رقم 27 بيج عسلي بسعر 35 ريال بدلاً من 54 ريال، وبخصم يصل إلى 35٪ ضمن عروض نون على المكياج، كما توفر آيلا علبة أحمر خدود متعددة الألوان بسعر 17 ريال بدلاً من 49 ريال بخصم 65٪، ولورا مرسييه خافي عيوب البشرة فلوليس فاشون 4W بسعر 129 ريال بدلاً من 160 ريال بخصم 19٪. كما تضمنت عروض الميك أب أل أيه جيرل كريم أساس سائل لتغطية مثالية من برو GLM647 بيج دافئ، وبلغ سعره 44 ريال بدلاً من 53 ريال بخصم 17٪، كما توفر ماك كريم أساس أستوديو فكس السائل بعامل وقاية من الشمس 15 رقم 4.75 بسعر 110 ريال بدلاً من 205 ريال بخصم 46٪.

عروض الجمعة البيضاء نون السعودية

تضمنت عروض المكياج أيضاً ريل بيوتي طقم أدوات ومستحضرات مكياج متعدد الألوان، وبلغ سعره 266 ريال بدلاً من 350 ريال بخصم 24٪. وتوفر ماك بودرة أساس مضغوطة ستوديو فيكس بيج بسعر 110 ريال بدلاً من 305 ريال بخصم 63٪. كما توفر لورا مرسييه كريم برفيكتور لترطيب البشرة الطبيعي وتصحيح عيوبها بعامل حماية من الشمس 30 6N1 موكا، وبلغ سعره 135 ريال بدلاً من 237 ريال خصم 43%، وتوفر أل أيه جيرل بخاخ برو سيتنج شفاف بسعر 31 ريال بدلاً من 50 ريال بخصم 38٪ ضمن تخفيضات نون على مستحضرات التجميل.