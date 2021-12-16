شوف أجدد عروض مكتبة جرير الأسبوعية فى شهر ديسمبر 2021 بمناسبة نهاية العام

تساعد عروض مكتبة جرير في الحصول على أفضل المنتجات بأسعار مميزة مع العديد من الخصومات المميزة والتي لا نحصل عليها في مكان آخر، تقدم لنا مكتبة جرير العديد من العروض فيما يتعلق بالأجهزة الحديثة سواء الهواتف الذكية أو شاشات التلفاز أو أجهزة اللاب توب، لعشاق القراءة أيضًا توفر مكتبة جرير العديد من المكتب بأفضل الأسعار حتى تتمكن من تنمية مهارة القراءة لديك والاطلاع على عدد وفير من المعلومات الجديدة في كافة المجالات.

عروض مكتبة جرير

الكثير من العروض الرائعة والمميزة تحرص مكتبة جرير على تقديمها لنا لكن أفضل تلك العروض والتخفيضات متوفرة على الهواتف الذكية، نجد أن فئة هواتف سامسونج هي المتصدرة في قائمة العروض لدي مكتبة جرير ليأتي بعدها العديد من أنواع الهواتف الذكية مثل آبل وفيفو، خصومات لا مثيل لها على الهواتف في فئة سامسونج فيمكننا أن نحصل على هاتف سامسونج جلاكسي زد فولد 2 بمساحة صلبة 256 جيجا بايت بسعر 5799 ريال سعودي وخصم يصل حتى 28%، أما عن هاتف سامسونج جلاكسي نوت 10 بلس مع مساحة تخزينية 256 جيجا بايت يأتي بسعر 3.78 ريال سعودي مع خصومات تصل حتى 30%، نحصل أيضًا على هاتف سامسونج جلاكسي اس 20 اف اي بمساحة تخزينية 128 جيجا بايت بسعر 1899 ريال سعودي مع خصومات حتى 37%، في حالة حصلت على هواتف من فئة آيفون تقوم بالحصول على قيمة شرائية رائعة.

قائمة بأسعار عروض مكتبة جرير