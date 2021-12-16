“هتنور جداً” طريقة عمل وصفة تبييض الأسنان في المنزل بالفحم أو الموز أو صودوا الخبز

نوضح لكم من خلال هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني طريقة عمل وصفة تبييض الأسنان في المنزل بالفحم أو الموز أو صودوا الخبز، حيث يسعى الكثير منا إلى تبييض أسنانه ويلجأ إلى استخدام وصفة تبييض الأسنان سواء كان في المنزل أو الاتجاه إلى الطبيب المختص، فهناك دراسة في عام 2015 تثبت أن الأمريكيون قاموا بأنفاق أكثر من 11 مليار دولار على العمليات الخاصة بتبييض الأسنان إلى جانب النفقات الكثيرة على المنتجات المنزلية للتبييض ونسرد لكم خلال السطور القادمة أهم الوصفات المستخدمة.

وصفة تبييض الأسنان

الكثير منا يحاول جاهدا في إزالة التصبغات الموجودة على الأسنان، والتخلص من الطبقة الجيرية والاصفرار، ومن الوصفات التي تساعد في ذلك.

وصفة هيدروجين بيروكسيد أو صودوا الخبز والتي تعمل على تبييض الأسنان بشكل ملحوظ مع استمرارية استخدامها، ويتم استخدامها عن طريق وضع كمية صغيرة منها مع الماء حتى تصبح كالمعجون واستخدام الفرشاة للتفريش.

وصفة قشر الموز من المعروف بأن الموز يستخدم في كثير من الوصفات التجميلية ويستخدم أيضا في تبييض الأسنان فقشرة الموز غنية جدا بالمعادن مثل البوتاسيوم والمغنسيوم والمنجنيز؛ ويمكن استخدامها بأخذ قشرة الموز ومن داخلها تفرك بها الأسنان.

وصفة الفحم في تبييض الأسنان تستخدم بودرة الفحم في تبيض الأسنان، والتخلص من السموم فنقوم بوضع الماء على بودرة الفحم ثم نضعها على الأسنان لمدة دقيقتين ثم نقوم بغسلها.

وصفات جديدة لتبييض الأسنان