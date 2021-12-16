نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات 50% من اكسترا اليوم بالسعودية على الاجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض اكسترا في السعودية اليوم، تقدم اكسترا خصومات كبيرة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية عبر الموقع الإلكتروني، فيقدم موقع اكسترا إليكم الكثير من التخفيضات التي قد تصل لنسبة أكثر من 50%، فتعمل اكسترا فقط من أجل خدمة عملائها وتقديم إليهم كل ما يحتاجون من أجهزة سواء كانت هواتف محمول من أفضل الماركات أو أجهزة كهربائية من أفضل الماركات أيضًأ.

أقوى عروض اكسترا في السعودية بمناسبة بداية السنة:

توفر اكسترا الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات والأجهزة الكهربائية فتوفر اكسترا خصم بنسبة 50% على بنك طاقة جوي هيرو 20 وذلك البنك يعمل بقوة إلى 2000 مللي أمبير باللون الأسود، فهو شحن سريع مناسب لجميع الهواتف.

توفر اكسترا أيضًا عرض على أنكر بنك 2000 مللي أمبير يتم الحصول عليه مقابل خصم بنسبة 50% مع العلم أنه يمكن الحصول على ذلك المنتج بالتقسيط.

توفر اكسترا عرض على تلفزيون كلاس برو 65 بوصة ذكي وعالي الوضوح متوفر مع خصم بنسبة 50%، فيحتوي ذلك التلفزيون على لوحة من نوع إل أي دي بالإضافة لخاصية البلوتوث وسهولة التواصل إلى الإنترنت كما أنه به ثلاثة منافذ اتش دي أم إي وتوفر اكسترا هدية مجانية بقيمة 99 ريال سعودي بالإضافة لميزة التوصيل المجاني.

عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية على الأجهزة الكهربائية:

توفر اكسترا الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف الأجهزة التي من بينها كلًا من التالي:

عرض من شركة اكسترا على مكنسة كهربائية كلاس برو قوة ألفين واط مع سعة 21 لتر مع خصم بنسبة 40%.

ثلاجة كلاس برو باب جانب باب 19.9 قدم متوفر باللون الفضي مع نسبة 40.01%.

يشمل العرض أيضًا على هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 مع مساحة 256 جيجا بايت ويمكن المشتري أن يحصل على مجموعة من الهدايا بقيمة تصل إلى 288 ريال سعودي.

تخفيض من شركة اكسترا ويحتوي العرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 21 بلس 5 جي مع سعة 256 جيجا بايت.

يشمل العرض على لافا بينكو إم 700 وحجم الشاشة 7 بوصة سعة 32 جيجا بايت فيعمل ذلك بنظام أندرويد 11 بالإضافة لاحتوائه على معالج بسرعة 1.70 جيجا هيرتز.