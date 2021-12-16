شوف عروض نهاية العام في بنده السعودية واشتري 3+2 مجانا

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عمر شويل - جدة يعتبر هايبر بنده من أهم المتاجر المتوفرة في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها مختلف الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات سواء كانت غذائية أو غير ذلك، فيوجد لبنده أكثر من فرع وجميعهم يعملون على مدار اليوم من أجل أن يقدموا أفضل الخصومات وإليكم في المقال التالي أقوى خصومات هايبر بنده في السعودية.

خصومات بنده في المملكة العربية السعودية

توفر بنده إلى عملائها مختلف العروض والتخفيضات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي” سانتا بريمور جمبري في محلول ملحي 200 جرام ولدى بندة أيضًا المزرعة ميني سلامي 80 جرام بالإضافة إلى فوليس صدر ديك رومي مشوي جورميه شرائح مرتديلا بقر فلفل أسود، علبة 250 جرام كما يشمل على لفيت فود شرائح حشو ساندويتش نباتي بالفلفل الحلو 100 جرام.

عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

ويشمل العرض أيضًا على المزرعة سلامي ديك رومي حار 200 جرام بالإضافة إلى جونغا – مخلل الفجل 400 جرام كذلك سانتا بريمور رنجة شرائح 200 جرام وأيضا كذلك جورميه مرتديلا لحم بقري بالفلفل الأسود، بالإضافة إلى روزارى مرتديلا بقري بالفلفل الأسود مع جورميه شرائح مورتديلا بقر بالزيتون 250 جرام.

خصومات بنده في السعودية

يحتوي المتجر أيضًا على سلامي ديك رومي بالزيتون 200 جرام بالإضافة إلى فوليس شرائح الديك الرومي المدخن مع فيت فوود بيو نباتي مع جبن موزاريلا 160 جرام بالإضافة إلى سنيورة سلامى مدخن بقري مع يورو جورميه شرائح صدور دجاج بالأعشاب 130 جرام ويشمل العرض أيضًا على جورميه مرتديلا بقري زيتون ويشمل أيضًا على فوليس شرائح مورتديلا ديك رومي بالزيتون 150 جرام المزرعة لحم بقري سلامي 200 جرام ويحتوي العرض أيضًا غورم لحم البقر مرتديلا عادي.

يشمل العرض أيضًا على كلًا من التالي” روست حبش مدخن بالزيتون بالإضافة على جورميه شرائح مورتديلا بقر سادة 250 جرام ويحتوي العرض أيضًا على إيسلا ديلايس سجق بقري صغير 230 جرام بالإضافة إلى يورو جورميه شرائح صدور دجاج بالفلفل 130جرام ويشمل العرض أيضًا على أورهوم حساء تيتوكبوكي فوري 170 جرام بالإضافة إلى يورو جورميه شرائح لحم بقري مقدد 130 جرام مع سانتا بريمور ماتي الرنجة الأطلسية المملحة مع الزيت 250 جرام مع المخلل المشكل.