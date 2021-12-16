نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق بنده الأسبوعية للفاكهة والخضروات الطازجة حتي الثلاثاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية، تقدم أسواق بنده في السعودية أحدث عروضها الأسبوعية المستمرة حتي الثلاثاء 17 من جمادى الأول ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم عروض بنده الأسبوعية على الفاكهة والخضروات الطازجة الموجودة داخل فروع أسواق بنده وهايبر بنده في مختلف مناطق المملكة حيث يفضل العملاء شراء الفاكهة والخضروات طازجة كما تقدمها بنده مع المزيد من الخصومات.

عروض أسواق بنده الأسبوعية للفاكهة والخضروات الطازجة

نحتاج يومياً إلى تناول العناصر الغذائية التي تقوي أجسادنا وتجعلنا أكثر صحة ونشاطاً كما أنها تساعدنا على البقاء وأن نعيش بصحة جيدة وتلك العناصر نحصل عليها من الخضروات والفاكهة التي نأكلها بشكل يومي فهي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية اللازمة والمفيدة لنا حيث تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن والكالسيوم والألياف والحديد حيث تحافظ كل تلك العناصر على نمو الجسم بشكل طبيعي كما أنها تحمي الجسم من الإصابة بالأمراض.

عروض الفاكهة والخضروات الطازجة بالمنطقة الغربية والشمالية

من الفاكهة المتوفرة بالعروض مانجو جنوب أفريقي ومن أهم فوائد المانجو حماية الجسم من السرطانات كما أنها تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي، كما يوجد كمثري تشيلي وإسباني وتعد الكمثري مصدر غني بالكالسيوم كما أنها مفيدة للجهاز الهضمي والقولون.

يوجد فاصوليا خضراء محلي وجزر أسترالي كما يوجد عدد من أنواع التمور المقدمة بأقل الأسعار.

عروض المنطقة الجنوبية

أحصل على علبة 125 جرام من توت تشيلي بسعر 7.95 ريال. خصم قيمته 50% على باذنجان مدور محلي سعر الكيلو منه 3.95 ريال. أحصل على صندوق طماطم الجنوب فلين بسعر 13.95 ريال. وخصم 50% على تمر سكري رطب محلي سيافا إلي جانب أنواع أخري من التمور.

عروض المنطقة الشرقية

يفضل الكثير شراء الأطعمة الطازجة خاصة الخضروات والفاكهة ولهذا حرصت أسواق بنده في السعودية على تقديم أفضل الأنواع الطازجة كل يوم ومع بنده تشتري الطازج بأقل الأسعار.

عروض الرياض والقصيم وحائل والدودامي

توفر بنده في عروض المنطقة فراولة ورومان ويوسفي وليمون وكلها منتجات مصرية إلى جانب تفاح أخضر فرنسي وإيطالى وكيوي يوناني وخس وباذنجان مدور محلي.

وكانت هذه هي أحدث العروض الأسبوعية لأسواق بنده وهايبر بنده على الفاكهة والخضروات الطازجة في مناطق المملكة العربية السعودية.