شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم خاص جدا يصل ل 60 ٪ وحتي نهائية العام

عروض العثيم الأسبوعية، تعبر شركة العثيم تكون من الشركات المساهمة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذه الشركة يتم تواجدها بالمرتبة رقم اثنان، حيث أنها أيضًا تعد من السلاسل الكبيرة والقوية بالأسواق المركزية من جهة المبيعات بعد هايبر بنده في المرتبة، كما أن شركة العثيم قد صنفت من خلال مجلة تسمى فوربس المتواجدة في أمريكا عام 2016 بأن الشركة تعد من الشركات المتواجدة في المنزلة رقم مائة وتسعة من القوائم الكبيرة في جميع أرجاء العالم ونقدم لكم اليوم بعض العروض والخصومات التي تقدمها سلسلة فروع العثيم داخل المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم السعودية

هايبر العثيم يعتبر من ضمن الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن السوق يعمل على توفير أكبر العروض، وأيضًا الخصومات المذهلة والرائعة.

كما أن الهايبر يتواجد به الكثير من المستلزمات والمنتجات التي يحتاجها الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية ويريدونها باستمرار، ومن هذه المستحضرات هي، كافة المنتجات الخاصة بالعناية الشخصية مع توافر أيضًا المنتجات الغذائية والغير غذائية.

عروض العثيم المملكة العربية السعودية

170 جرام من التونة الخفيف نوعها تريفا عدد ثلاثة قطع تكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.85 ريال سعودي.

10 * 800 جرام من الدجاج المجمد نوعه ساديا للكرتون الواحد تكون بسعر 98.95 بدلًا من 136 ريال سعودي.

2250 جرام من لبن نيدو البودر للكيس الواحد يكون بسعر 49.95 بدلًا من 69.95 ريال سعودي.

زيت دوار الشمس من النوع نور مقدار 2.7 لتر يكون بسعر 22.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم