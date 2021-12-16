شوف عروض أسواق بنده للجوالات ومستلزمات المنزل مع خصومات نهاية العام

عروض أسواق بنده للجوالات، نستمر معكم في تقديم أحدث عروض أسواق بنده الأسبوعية بفروعها في المملكة العربية السعودية على مختلف المنتجات من خصومات السلع الغذائية التي تقدمها بنده بضمان أقل الأسعار وعروض الفاكهة والخضروات الطازجة وغيرها حيث تعد بنده أسواق شاملة لكل الاحتياجات ومع عروض نهاية العام المقدمة منها تقدم خصومات كبيرة على الجوالات ومستلزمات المنزل المختلفة وهو ما سوف نقدمه لكم في هذا المقال.

عروض أسواق بنده للجوالات

تقدم بنده في أحدث عروضها الأسبوعية الكثير من أنواع الجوالات مع تخفيضات كبيرة وأهم ما جاء بها التالي:

خصومات بقيمة مائة ريال سعودي على جوال فيفواي 72 وفيفواي 53 اس وجوال تي سي ال 20.

أحصل على جوال سامسونج أي 12 بسعر 549 ريال.

جوال الكاتيل 3 اكس بسعر 599 ريال بدل من 749 ريال سعودي وجوال هواوي 7 اي بسعر 729 ريال بدل من 769 ريال سعودي.

جوال تي سي ال 10 ال بسعر 699 ريال، كما يوجد عدد من أنواع جوالات ريدمي بخصومات مختلفة وأسواره رياضية شاومي بسعر 109 ريال فقط.

شاحن متنقل أي أون وشاحن متنقل أس بي اس وشاحن متنقل أوي كما يوجد سماعة بلوتوث اكستريم بسعر مغري جداً.

عروض مستلزمات المنزل

تختلف وتتنوع عروض مستلزمات المنزل المقدمة من بنده حيث يتوفر أجهزة مختلفة وأدوات للمطبخ وملابس ومفروشات وغيرها.

عروض الأجهزة وأدوات المنزل

يوجد غلاية ستانلس ستيل كينوود وقطاعة اي تي سي وعصارة ومحضرة طعام كينوود وميكرويف رمادي وايت وستنجهاوس ومحضر قهوة تركي كولين وخلاط يدوي براون كما يتوفر أطقم كاسات باسباتشي مختلفة وطقم عشاء كوتايا ومقلاة أسترا وقارورة مياه لوك اند لوك حيث تقدم بنده كل تلك الأجهزة والأدوات المختلفة مع الكثير من عروض التوفير.

عروض مختلفة