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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية في المقال التالي
عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية، يعتبر هايبر بنده من أضخم المراكز التجارية على مستوى المملكة واكبرها من حيث بيع السلع والمنتجات الضرورية والاساسيىة وايضا الأجهزة المنزلية الكهربائية المتنوعة وبكل الماركات المتواجدة في الأسواق، كل هذا وبالإضافة إلي العروض التي يتميز بها هايبر بنده بالسعودية دائما يوفر العروض على كل السلع والمنتجات المتواجدة به لإرضاء العملاء.
ويتميز ايضاً بتفاوت الأسعار لتناسب الجميع وينال ارضاء جميع عملاءه واليوم سوف نتناول أحدث عروض هايبر بنده الأسبوعية على جميع السلع والمنتجات الأساسية والأجهزة المنزلية.
عروض هايبر بنده الأسبوعية :
يشمل العرض العديد من السلع الغذائية والمنتجات الضرورية كأرز مزة الهندي بسمتي الراجحي، ودجاج ساديا، وحليب الصافي طويل الأجل، ومسحوق غسيل مركز برسيل، ومناديل للوجه عبوة إعادة تعبئة سيتي، ويشمل العرض الأسبوعي ايضاً أجهزة منزلية كعصارة كليك أون، وعصارة مولينكس، ومحضرة طعام كينوود وسوف نتناول الأن العرض بالتفصيل.
عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية:
- عصارة كليك أون لعمل اشهي العصائر الفريش، 600 Watts السعر قبل العرض 159 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 99 ريال سعودي.
- تستطيع الحصول على عرض التوفير الأن، عصارة مولينكس السعر قبل العرض 119 ريال سعودي حتى نفاذ الكمية وداخل العرض أصبح السعر 89 ريال سعودي.
- محضرة طعام كينوود عالي الجودة، السعر قبل العرض 319 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 189 ريال سعودي.
- مايكرو ويف رمادي وايت وستنجهاوس (30 لتر) لعمل الأطعمة بسهولة وفي وقت قياسي و اشهي أنواع الكيكات المبكرة في 10 دقائق، السعر قبل العرض 689 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 439 ريال سعودي.
- نحضر قهوة تركي كولين لعمل كوب القهوة كل صباح بمذق رائع وفي وقت قياسي، السعر قبل العرض 175 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 129 ريال سعودي.
- خلاط يدوي براون عديد الإستخدام يصلح لعمل العصائر والكيكات وفرم الخضار ايضاً وخفق الكريم شانتية حيث يوجد به مضرب كهربائي بادر بالحصول على العرض والاستمتاع بالخصم حتى نفاذ الكمية، السعر قبل العرض 409 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 259 ريال سعودي.
- غلاية ستانلس ستيل كينوود لاغنى عنها في كل الأوقات لعمل المشروبات الساخنة في بضع دقائق وطريقة سريعة جداً، السعر قبل العرض 229 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 169 ريال سعودي.
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